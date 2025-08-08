曾迷倒周潤發、謝賢 影壇放電殺手繆騫人近況曝光

周潤發（左）曾對繆騫人動心。（香港星島頭條）

〔記者馮亦寧／台北報導〕曾以電影《最愛》獲得金馬獎最佳女配角的香港女星繆騫人，上世紀70年代從瑞士返回香港競爭「香港小姐」頭銜，最終獲得「最上鏡頭」獎，隨後開啟她的星途。80年代繆騫人轉往影壇發展，魅力橫掃圈內謝賢、周潤發等人都曾拜倒在她的石榴裙下，不過她婚後減少曝光，最後終於在1991宣布息影並移民美國。

繆騫人曾經是時尚指標。（香港星島頭條）

繆騫人早年因貌美，吸引不少男演員，周潤發、謝賢等一線小生都被她吸引，不過繆騫人卻獨鍾在美國發展的導演王穎。繆騫人的時尚品味極佳，在1978年她演出無線電視單元劇《甜姐兒》當中的扮相，每次裝扮亮相就會成為一時潮流，也成為香港第一個演出百集長劇的女主角。在1980年代初繆騫人搬到美國居住，有工作才會返回香港。

請繼續往下閱讀...

繆騫人的美貌與獨特氣質曾經吸引謝賢、周潤發等一線小生追求。（香港星島頭條）

1983年繆騫人結婚，透露自己和王穎僅交往幾個月就答應對方求婚，兩人婚事辦得低調，婚禮只有家人與數位好友出席。繆騫人婚後雖然仍有電影作品，如電影《恐怖分子》曾獲第23屆金馬獎最佳女主角提名、《最愛》奪下最佳女配角獎座。直到1991年才真正宣布息影，並定居美國。

如今66歲的繆騫人鮮少在鏡頭前出現，但她曝光的近照當中能看出精神矍鑠，可見過得相當幸福美滿。

繆騫人現居美國，雖然已過6旬，仍容光煥發。（香港星島頭條）

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法