胡瓜半夜被林青霞約到房間？黃明志搬出美女回擊暗藏「新疆棉」梗

胡瓜（右）編故事說林青霞曾半夜找他去房間，被黃明志虧是「台灣唬爛界始祖」。（翻攝自臉書）

〔記者陳慧玲／台北報導〕馬來西亞創作歌手黃明志常會在社群邀請藝人分享3個故事，但其中之一是瞎扯的，要讓網友猜猜哪個是真？哪個是假？這次他邀請到台灣綜藝天王胡瓜分享故事，忍不住笑說：「胡瓜果然是台灣唬爛界的始祖！」

胡瓜分享的故事包括「A. 騎車睡著差點死掉」、「B. 吃霸王餐」、「C. 半夜被林青霞約到房間」，其中關於林青霞的故事，胡瓜說：「有一年剛好林青霞要來台灣表演，她指定要我去主持，台北做完還要到台中，一路走來，有天半夜她叫我到她房間，我和林青霞之間發生了一些... 」

請繼續往下閱讀...

聽完胡瓜「編故事」，黃明志吐嘈：「林青霞半夜來敲門？林北還陪過迪麗熱巴去採棉花咧！」玩笑之中再次埋梗，因為美女女星迪麗熱巴是新疆人，4年前「新疆棉」曾出現爭議事件，西方媒體指控，中國政府對新疆維吾爾族人民「強迫勞動」，因此許多知名時尚品牌發起抵制新疆棉，如今黃明志開玩笑提到陪迪麗熱巴去採棉花，恐怕又要讓「小粉紅」心碎。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法