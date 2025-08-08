晴時多雲

娛樂 最新消息

Energy牛奶走過童年不幸！父親節曬全家福揭「當爸心境轉折」

牛奶當爸9年親揭走過童年不幸的心境轉折與變化。（翻攝自臉書）牛奶當爸9年親揭走過童年不幸的心境轉折與變化。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕Energy成員「牛奶」葉乃文今（8日）在父親節於社群曬出多張與孩子的溫馨合照，並發文回顧自己邁入第9年當爸爸的心路歷程，他坦言父親這個身份是人生的重要轉折，希望用身教影響孩子成為一個有同理心、有愛的人，更常叮嚀孩子面對困難要「never give up」。

牛奶分享，自己小時候因父母離異、生活變動，大約搬過20次家，因此格外珍惜成為父親後能給孩子一個健全完整家庭的機會。他說，希望用身教影響孩子成為一個有同理心、有愛的人，更常叮嚀孩子面對困難要「never give up」，並引用心理學家阿德勒名言：「幸運的人用童年治癒一生，不幸運的人用一生治癒童年」，強調童年對人生的重要性。

牛奶在父親節這天曬出全家幸福合影。（翻攝自臉書）牛奶在父親節這天曬出全家幸福合影。（翻攝自臉書）

牛奶感性說，孩子的到來讓他重新活了一次，「我們是互相陪伴」，許多過去不會去的地方，因孩子而有了全新體驗，並與老婆計畫將來送給孩子一顆硬碟，保存所有成長的照片與影片，作為人生最美好的共同回憶。最後，牛奶也祝全天下的父親「父親節快樂」，並幽默自稱要繼續努力當家裡的「付清天使」，承諾持續守護家庭與孩子的笑容。

