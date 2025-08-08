晴時多雲

娛樂 最新消息

（獨家直擊）Hiro甜牽愛妻山本舞香 MY FIRST STORY機場放閃兼寵粉

MY FIRST STORY的Hiro牽著山本舞香的手出關，從Hiro的表情就能看出，夫妻倆感情鐵定相當好。（記者王文麟攝）MY FIRST STORY的Hiro牽著山本舞香的手出關，從Hiro的表情就能看出，夫妻倆感情鐵定相當好。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本人氣搖滾樂團MY FIRST STORY明天（9日）將在南港展覽館開唱，今天下午他們一行人抵達松山機場，主唱Hiro牽著愛妻山本舞香大方出關，完全沒在藏，任誰看了都知道是相當恩愛的一對。

MY FIRST STORY的主唱Hiro本名為森內寬樹，父母為名歌手森進一、森昌子，他是三兄弟中的老么，哥哥森內貴寬是「ONE OK ROCK」主唱Taka。他在去年10月宣布與女演員山本舞香結婚，受到許多人祝福。太太山本舞香是一名演員兼時裝模特兒，曾經演過《小太郎一個人生活》、《從謊言開始的愛情》、《Believe－為你架起的橋樑－》、《御飯糰》、《宛如粼光夫婦日和》等劇，是日劇當中的熟面孔。

山本舞香留著一頭金髮，長相、身材都姣好，實在很難不注意到她，她身旁的是結婚10個月的MY FIRST STORY主唱Hiro。（記者王文麟攝）山本舞香留著一頭金髮，長相、身材都姣好，實在很難不注意到她，她身旁的是結婚10個月的MY FIRST STORY主唱Hiro。（記者王文麟攝）

為了備戰明天的演出，MY FIRST STORY今天下午抵達台北松山機場，儘管一頭金髮的山本舞香很是低調，但Hiro臉上藏不住喜滋滋的笑意以及緊緊牽著的手，實在很難不注意到那是山本舞香。入境大廳聚集大約20名粉絲，成員也熱情為粉絲簽名拍照，而Hiro在幫粉絲簽名時，山本舞香也安靜站在一旁，畢竟同為演藝人員，想必山本舞香也會希望能夠留給Hiro一些時間及空間，讓屬於他與粉絲的交流機會不被打擾。

