Super Idol來了！「油膩男神」田一名將舉辦粉絲見面會

中國網路歌手田一名憑藉模仿「人類高質量男性」與翻唱《熱愛105°C的你》爆紅。（組合照，翻攝自抖音）

〔記者張宇嫺／台北報導〕「Super idol的笑容都沒你的甜，八月正午的陽光都沒你耀眼～」，中國網路歌手憑藉模仿「人類高質量男性」與翻唱《熱愛105°C的你》爆紅全網，因其油膩的唱腔與表情獲封「油膩男神」稱號。日前他又與美國網紅「甲亢哥」IShowSpeed一起直播並合拍影片，再次在社群上瘋傳。近日，他宣布一個好消息，他將舉辦第一次的粉絲見面會。

田一名與美國網紅IShowSpeed一起直播，並一起大唱《熱愛105°C的你》。（翻攝自YT）

田一名與美國網紅IShowSpeed一起拍攝《熱愛105°C的你》翻唱影片，引起討論。（翻攝自IG）

田一名宣布將在今年10月於香港舉辦粉絲見面會，見面會還包含近距離互動、合照的機會，並有獨家表演可以欣賞，屆時也將有YouTube全球直播。見面會詳細地點、時間與其他資訊，有待主辦方公開更多資訊。

田一名宣布將在香港舉行粉絲見面會。（翻攝自IG）

