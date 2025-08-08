歐陽娜娜「激短髮造型」曝光！網友驚：撞臉鍾明軒

〔記者邱奕欽／台北報導〕 歐陽娜娜平時以長髮形象示人，近日在社群平台亮相全新短髮造型，立刻引發粉絲熱烈關注。歐陽娜娜在微博曬出多張照片，身穿白色長袖T恤，對鏡頭自在擺姿，氣質俐落清爽，然而照片曝光後，不少網友驚呼短髮的她「撞臉YouTuber鍾明軒」，討論瞬間延燒。

歐陽娜娜（左）激短髮造型被指撞臉鍾明軒。（組合照，翻攝自微博、IG）

歐陽娜娜近年將事業重心放在中國，經常透過社群分享生活日常，這次短髮照片雖然話題十足，但她並未明確說明是否真的剪去長髮，也有人懷疑只是配合拍攝戴上假髮，粉絲們則留言大讚「不管長髮短髮都好看」、「好帥的髮型」認為造型轉換讓她的氣質更具變化性，不過也有人認為「乍看之下以為是鍾明軒」、「撞臉國際美人鍾明軒」。

請繼續往下閱讀...

歐陽娜娜一改過去長髮風格，以短髮新造型示人。（翻攝自微博）

其實早在2024年拍攝《冰雪謠》時，歐陽娜娜就曾為角色捨棄多年長髮，改以短髮示人，當時同樣掀起熱議，這回更短的造型不僅讓人驚艷，也再次引來「撞臉鍾明軒」的話題討論，真假髮之謎則仍有待本人揭曉。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法