江蕙染流感延期演出再次致歉 改期場次搶票機會又來了

江蕙希望把身體狀態調整到最好再登台演出。（寬宏提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕天后江蕙原本今（8日）晚原本要登上台北小巨蛋開唱，無奈前陣子感染流感，無奈先取消今、明兩晚的演出，延期舉行，她也透過團隊再次向歌迷致上誠摯的歉意與感謝，將利用這段休養時間調整身體狀態，希望屆時以最真摯的歌聲回饋每一位支持她的歌迷。

因江蕙突遭流感影響，經醫生建議與主辦單位評估後，決定將演出延期，目前她的狀態就是調整最佳狀態中，8月12日會正式登上台北小巨蛋演出，主辦單位寬宏藝術今表示，原場次延期後，有些歌迷時間上無法配合選擇退票，因此將釋出8月17日及8月24日兩場次部分退票後的座位，讓更多歌迷有機會到場一同參與這場音樂盛會，並決定在8月11日中午12點統一開放歌迷購票，購票採會員實名制，詳情可洽寬宏售票系統。

請繼續往下閱讀...

主辦單位也感謝所有歌迷在演出延期期間的體諒與支持，並呼籲大家注意購票與入場時配合相關規範，包含攜帶身分證件核對入場資訊，由於之前江蕙在高雄巨蛋的演出好評不斷，也讓許多北部歌迷期待有機會能到場觀看她的演出。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法