娛樂 最新消息

王菲今滿56歲 女兒李嫣仙氣清冷美照曝光

歌后王菲現已鮮少出現在螢光幕前。（翻攝自微博）歌后王菲現已鮮少出現在螢光幕前。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／台北報導〕今天除了是父親節之外，也是歌后王菲的56歲生日，近年來成半引退狀態的王菲，鮮少出現在螢光幕前，反倒是王菲與竇唯所生的女兒竇靖童因成為歌手，屢屢登上螢幕。王菲與李亞鵬所生的女兒李嫣今年也19歲了，最近她一張清冷美照曝光，讓外界大讚頗有王菲空靈神采。

這張照片是李嫣趁著暑假空檔出席「嫣然天使基金會」公益活動，留著一頭長髮的李嫣身穿藍色T恤，簡單卻有氣質。當李亞鵬上台致詞的時候，父女互動也非常輕鬆自然。

王菲與李亞鵬所生的女兒李嫣現已19歲。（翻攝自微博）王菲與李亞鵬所生的女兒李嫣現已19歲。（翻攝自微博）

李嫣出生時患有先天性唇顎裂（俗稱兔唇），經過多次手術與修復。2024年王菲也曾親自陪著李嫣到台灣來動第4次手術，今年5月她與友人逛街時，為手術後首度露出全臉容貌，如今又出席公益活動，顯得清雅，唇顎裂的痕跡已經看不太出來。

因李嫣有先天性唇顎裂，王菲、李亞鵬特地在2006年成立「嫣然天使基金」協助唇顎裂兒童手術，讓他們不必再為外表困擾。李嫣13歲時被送往瑞士貴族學校念書，後來又到英國念高中，畢業後有消息傳出她在倫敦大學金匠學院攻讀設計。

