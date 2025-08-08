賓館重逢男神羞紅臉！黃尚禾狂追問李千娜：接吻或是擁抱

李千娜推出新歌，宋柏緯跨刀演出MV。（環球提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕李千娜拍攝新歌MV，相隔9年與男神宋柏緯再次攜手合作，她坦言演出前有特別報備，某天老公黃尚禾突然天外飛來一筆追問：「《無法度按捺》的歌詞比較直白，那MV會怎麼拍？有接吻或擁抱？還是床戲？」當時自己的婆婆跟媽媽都在現場，氣氛頓時凝結，被逼到羞紅臉的李千娜趕緊回應：「最後一幕會比較close，但都沒有怎麼樣啦。」

李千娜在MV中飾演賓館櫃檯人員，與住宿常客宋柏緯上演青澀愛戀的悸動，也有俏皮甜蜜的互動，提到第一次跟道森導演合作，開心直呼：「劇本很可愛！」宋柏緯扮演經常來住宿但都沒帶伴的常客，遇上會偷偷潛入房間打掃的櫃台小姐李千娜，MV以懷舊賓館為背景，講述一段在孤寂與渴望中逐漸靠近的曖昧情愫，刻劃了愛情在現實與遺憾之間的游移狀態。

請繼續往下閱讀...

李千娜與宋柏緯合作新歌MV。（環球提供）

李千娜9月推出首張台語經典翻唱專輯《千娜舞台秀 - 彼段過去經過阮兜口》，自幼家裡經營「千娜舞台秀」，爸爸是鼓手、媽媽是歌手，她表示：「從小坐在爸爸打鼓的角落，每天跟著他們一起工作，前陣子和媽媽聊天，她講了很多經典老歌，都是我很熟悉、從小聽到大的。」在籌備期間，李千娜列出了很多歌單，擔任專輯製作統籌的阿弟仔也是，但兩人超有默契，最後選出的歌單都很相似，《無法度按捺》更是一聽完就覺得對了，也成為首波情感流動主打。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法