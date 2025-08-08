方文琳當「潑辣婆婆」躍上國際舞台！入圍「亞洲影視內容大獎」最佳女配角

〔記者蕭方綺／台北報導〕方文琳、夏靖庭、楊小黎、吳政迪領銜主演的公視台語台電視電影《啥人顧性命》國際參展傳捷報，入圍2025首爾國際戲劇大賞（Seoul International Drama Awards 2025）「最佳電視電影（Best TV Movie）」獎，是台灣唯一入圍的劇劇作品獎，將與來自韓國、墨西哥、捷克、義大利的作品同場競爭；另外，劇中飾演潑辣婆婆一角的方文琳也憑藉本劇入圍由新加坡主辦的「2025年亞洲影視內容大獎（ContentAsia Awards）」最佳女配角獎。

黑色幽默喜劇《啥人顧性命》入圍「首爾國際戲劇大賞」最佳電視電影。（公視台語台提供）

《啥人顧性命》是以植物人長照為主題的黑色幽默作品，方文琳在本劇擺脫過去較溫柔苦情的母親形象，演活了化身講話潑辣、生氣就罵人的婆婆，與本人形象個性有相當大的反差，連飾演她兒媳的楊小黎都說對戲時感受到來自婆婆的壓力。

方文琳在《啥人顧性命》演活潑辣婆婆，驚喜入圍「亞洲影視內容大獎」女配角。（公視台語台提供）

方文琳分享得知消息的第一反應：「一起床打開手機又是從導演還有製作人的叮叮咚咚訊息中驚喜，在腦袋還沒清醒當中來不及打字，扯著沙啞的喉嚨用語音跟他們確定入圍女配的真假？！」而對於是否有信心得獎，她則以平常心看待，「最重要能夠參與這部特別的戲劇演出，也讓大家更注意到這部戲還有自己不同演出層面。」為這部潛心投入的好作品被國際看見歡喜不已。

而女主角楊小黎第一時間於社群與粉絲分享好消息，「謝謝公視台語台，謝謝所有幕前幕後的夥伴！希望這部作品能夠被更多人看見，賦予議題本身更多的回饋和能量。」更標記「#我要去看朴寶劍」，興奮之情溢於言表。

新聞專題節目《青春咱的夢-恩綉的民主課》入圍亞洲影視內容大獎「最佳亞洲單一市場新聞時事節目獎」。（公視台語台提供）

除了《啥人顧性命》入圍女配角獎，公視台語台在「2025年亞洲影視內容大獎」另有四項入圍，包含改編自同名報導文學、去年金鐘獲得迷你劇集導演獎的《鹽水大飯店》，本次入圍「最佳原著作品改編獎」；由浩子（謝炘昊）、大霈（李霈瑜）搭檔主持、深入導覽台灣風土民情的綜藝《HiHi導覽先生》入圍「最佳亞洲談話節目獎」；以兒童為主體、關懷土地與社區的兒少節目《收成ê彼一工-高雄鳳山ê歌仔戲》入圍「最佳亞洲兒童電視節目獎」；以台灣青年追夢故事為主軸的新聞專題節目《青春咱的夢-恩綉的民主課》入圍「最佳亞洲單一市場新聞時事節目獎」。

浩子、大霈主持綜藝《HiHi導覽先生》入圍亞洲影視內容大獎「最佳亞洲談話節目獎」。（公視台語台提供）

「2025年亞洲影視內容大獎」及「2025首爾國際戲劇大賞」將分別於9月4日、10月2日舉辦頒獎典禮。

