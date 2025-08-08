唐氏症女星鄭恩惠新婚3個月 鬆口：想生小孩

韓劇首位唐氏症演員鄭恩惠（右）與老公趙英南。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國34歲藝術家鄭恩惠因參加《我們的藍調時光》成為首位唐氏症演員，她在劇中飾演韓志旼的孿生姊姊「英希」，精采表現在觀眾心中留下深刻印象。今年5月鄭恩惠嫁給交往一年多的圈外男友，兩人目前新婚3個月，鄭恩惠也在綜藝節目中鬆口：想生小孩。

鄭恩惠鬆口想生孩子。（翻攝自IG）

近日鄭恩惠跟新婚3個月的老公一起登上綜藝節目，分享婚後生活，鄭恩惠在節目中表明想生小孩，更透露老公趙英南也這麼希望。但鄭恩惠的發言讓她的母親非常擔憂，再三確認女兒是否真的準備好了？鄭恩惠的父親則認為女婿的想法比較重要，若女婿真心想生孩子，再考慮如何養育的問題。

唐氏症的鄭恩惠（左）與智力有障礙的老公趙英南興起生孩子的念頭。（翻攝自IG）

鄭恩惠鬆口夫妻倆想生小孩之後，引起社會大眾熱烈討論，由於鄭恩惠有唐氏症，老公趙英南亦有智力障礙，倘若真的生下孩子，是否會受遺傳影響是首要考量，就算孩子未受遺傳影響，夫妻倆本身就需要他人照顧，怎麼養育孩子也成了外界質疑焦點。

