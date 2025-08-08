新學校領袖三度襲台 成軍10週年喊話：期待和大家見面

ATARASHII GAKKO!新學校領袖將再度來台開唱。（大鴻藝術提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本樂壇次世代代表「ATARASHII GAKKO!」（新學校領袖）今天（8日）宣布，將於11月30日（日）三度襲捲台灣，將在新莊Zepp New Taipei開唱。成員們也對歌迷朋友開心喊話：「敬請期待成軍10週年的我們所帶來的精彩演出！真的超級期待和大家見面！』」

ATARASHII GAKKO!由Suzuka、Mizyu、Rin和Kanon組成，音樂精神是「在這個只歡迎模範人物的世代中，用我們的個性與自由來超越這個無聊且不寬容的社會。」4位成員擁有獨具特色的嗓音，能完美駕馭龐克、流行、饒舌，甚至是日本演歌等多樣音樂風格，並以歌詞中的幽默巧思深刻打動聽眾。她們在視覺呈現上挑戰多元元素，將水手服巧妙搭配，結合動漫、時尚及日式風格，並以無法缺少的前衛舞蹈技巧為標誌，展現日本獨特的文化魅力，打破了世人對亞洲的刻板印象，一躍成為國際舞台的新寵兒。

自2017年出道以來，ATARASHII GAKKO!以創意十足的舞蹈與現場演出贏得無數歌迷的喜愛，並以突破性的音樂風格、充滿活力的表演和略帶怪異的舞蹈動作，成功吸引了大量歌迷，音樂勢力迅速席捲全球。憑藉超級洗腦歌《OTONABLUE》的爆紅，ATARASHII GAKKO!在TikTok上創下超過33億次的怪物級播放量，並引爆全球社群用戶爭相模仿她們經典的搖頭舞蹈片段，官方社群追蹤人數也迅速突破1500萬大關。

從登上NHK紅白歌合戰的舞台，到成為美國Coachella音樂節的壓軸演出，ATARASHII GAKKO!不僅是日本音樂界的代表，更是全球音樂圈的新勢力。她們的音樂除了在日本本土大受歡迎，更在海外市場掀起波瀾。在簽入旗下擁有眾多創意新潮音樂人的知名海外音樂廠牌88rising後，2021年她們以國際單曲《NAINAINAI》及EP《SNACKTIME》在全球嶄露鋒芒，受邀參與洛杉磯的Head in the Clouds音樂節演出，以跨境實力震撼全場近兩萬五千名樂迷，造成極大轟動，演出後更於網路社群獲得廣大迴響，並登上收視保證的《吉米夜脫口秀》（Jimmy Kimmel Live!）演出。

今年她們以火熱專輯《AG! Calling》入圍第35屆金曲獎，並獲得「最佳演唱組合獎」提名，進一步證明了她們的實力在國際音樂圈內被高度認可！最新舞台「ATARASHII GAKKO! THE MARCHING OF AG! TOUR IN TAIPEI」將再次展示她們的獨特魅力，無論是經典曲目還是最新作品，都將為歌迷帶來一場震撼的演出。

「ATARASHII GAKKO! THE MARCHING OF AG! TOUR IN TAIPEI」將於2025年11月30日（日）在Zepp New Taipei舉辦，門票採實名抽選制，票價分為2800元、3000元、3200元等，將於8月18日（一）下午1點起在Ticket Plus遠大售票系統開放登記，並於8月22日（五）公布抽選結果。如有剩餘票券，9月3日（三）中午12點起開放一般販售。另外還有好康加碼，本次活動將開放持票者登記抽選限量VIP PASS，加購價2000元，福利包含紀念PASS（附有隨機一位成員的簽名）、Meet&Greet & 4對1合照資格、優先入場、周邊商品優先購買通道等，誠意滿滿。更多售票詳情及演出資訊，請鎖定主辦單位大鴻藝術BIG ART官方Facebook及Instagram專頁。

