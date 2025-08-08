晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

新學校領袖三度襲台 成軍10週年喊話：期待和大家見面

ATARASHII GAKKO!新學校領袖將再度來台開唱。（大鴻藝術提供）ATARASHII GAKKO!新學校領袖將再度來台開唱。（大鴻藝術提供）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本樂壇次世代代表「ATARASHII GAKKO!」（新學校領袖）今天（8日）宣布，將於11月30日（日）三度襲捲台灣，將在新莊Zepp New Taipei開唱。成員們也對歌迷朋友開心喊話：「敬請期待成軍10週年的我們所帶來的精彩演出！真的超級期待和大家見面！』」

ATARASHII GAKKO!由Suzuka、Mizyu、Rin和Kanon組成，音樂精神是「在這個只歡迎模範人物的世代中，用我們的個性與自由來超越這個無聊且不寬容的社會。」4位成員擁有獨具特色的嗓音，能完美駕馭龐克、流行、饒舌，甚至是日本演歌等多樣音樂風格，並以歌詞中的幽默巧思深刻打動聽眾。她們在視覺呈現上挑戰多元元素，將水手服巧妙搭配，結合動漫、時尚及日式風格，並以無法缺少的前衛舞蹈技巧為標誌，展現日本獨特的文化魅力，打破了世人對亞洲的刻板印象，一躍成為國際舞台的新寵兒。

自2017年出道以來，ATARASHII GAKKO!以創意十足的舞蹈與現場演出贏得無數歌迷的喜愛，並以突破性的音樂風格、充滿活力的表演和略帶怪異的舞蹈動作，成功吸引了大量歌迷，音樂勢力迅速席捲全球。憑藉超級洗腦歌《OTONABLUE》的爆紅，ATARASHII GAKKO!在TikTok上創下超過33億次的怪物級播放量，並引爆全球社群用戶爭相模仿她們經典的搖頭舞蹈片段，官方社群追蹤人數也迅速突破1500萬大關。

從登上NHK紅白歌合戰的舞台，到成為美國Coachella音樂節的壓軸演出，ATARASHII GAKKO!不僅是日本音樂界的代表，更是全球音樂圈的新勢力。她們的音樂除了在日本本土大受歡迎，更在海外市場掀起波瀾。在簽入旗下擁有眾多創意新潮音樂人的知名海外音樂廠牌88rising後，2021年她們以國際單曲《NAINAINAI》及EP《SNACKTIME》在全球嶄露鋒芒，受邀參與洛杉磯的Head in the Clouds音樂節演出，以跨境實力震撼全場近兩萬五千名樂迷，造成極大轟動，演出後更於網路社群獲得廣大迴響，並登上收視保證的《吉米夜脫口秀》（Jimmy Kimmel Live!）演出。

今年她們以火熱專輯《AG! Calling》入圍第35屆金曲獎，並獲得「最佳演唱組合獎」提名，進一步證明了她們的實力在國際音樂圈內被高度認可！最新舞台「ATARASHII GAKKO! THE MARCHING OF AG! TOUR IN TAIPEI」將再次展示她們的獨特魅力，無論是經典曲目還是最新作品，都將為歌迷帶來一場震撼的演出。

「ATARASHII GAKKO! THE MARCHING OF AG! TOUR IN TAIPEI」將於2025年11月30日（日）在Zepp New Taipei舉辦，門票採實名抽選制，票價分為2800元、3000元、3200元等，將於8月18日（一）下午1點起在Ticket Plus遠大售票系統開放登記，並於8月22日（五）公布抽選結果。如有剩餘票券，9月3日（三）中午12點起開放一般販售。另外還有好康加碼，本次活動將開放持票者登記抽選限量VIP PASS，加購價2000元，福利包含紀念PASS（附有隨機一位成員的簽名）、Meet&Greet & 4對1合照資格、優先入場、周邊商品優先購買通道等，誠意滿滿。更多售票詳情及演出資訊，請鎖定主辦單位大鴻藝術BIG ART官方Facebook及Instagram專頁。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中