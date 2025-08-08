晴時多雲

娛樂 最新消息

H△G現學現賣「我吃一點」！被貓咪迷因圖攻陷：原來如此

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本音樂團體H△G（HAG）即將在後天（10日）於台北花漾展演空間舉行演唱會，主唱Chiho和吉他手Yuta今天（8日）接受媒體採訪，現學現賣「我吃一點」的中文，Chiho這才發現，原來台灣人在她的Threads上回應的「貓咪迷因圖」是這個意思。

H△G的Chiho（左）、吉他手Yuta拿著印有「好事花生」的乖乖。（Welcome Music提供）H△G的Chiho（左）、吉他手Yuta拿著印有「好事花生」的乖乖。（Welcome Music提供）

相較於Yuta第一次來台，Chiho透露疫情前曾經來過台灣，翻出手機分享各種照片，也透露吃過小籠包、珍奶及鹹豆漿，她的隔壁鄰居還正好是台灣人，送了幾次蘇打餅乾給她，Chiho用中文大讚「太好吃」。不過這位台灣友人剛好也回來台灣探親，只是不在台北，沒辦法來看她的表演。

今天（8月8日）是台灣的父親節，Yuta透露父親節不會送東西給爸爸，頂多傳個LINE，但母親節會送禮物給媽媽。被問到爸爸會不會難過？Yuta笑說：「完全沒關係！」Chiho則透露爸爸很喜歡喝啤酒，這次會買台灣啤酒當伴手禮孝敬爸爸，Yuta也被拱買台啤與爸爸共飲。

H△G吉他手Yuta（左）、Chiho長得又帥又美，遮著臉實在太可惜。（Welcome Music提供）H△G吉他手Yuta（左）、Chiho長得又帥又美，遮著臉實在太可惜。（Welcome Music提供）

H△G近期為《不擅吸血的吸血鬼》獻唱主題曲《線香花火》，Chiho和Yuta都是動漫迷，兩人得知《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》今天在台上映，十分驚訝，Chiho透露朋友稱《鬼滅》作畫很精彩，一直要她去看，她本人很喜歡《排球少年》、《藥師少女的獨語》及《夏目友人帳》；而Yuta則是《鬼滅》單行本派，但最喜歡的是《膽大黨》。至於是否有欣賞的台灣樂團？Chiho點名「海豚刑警」，透露朋友在疫情前介紹這個樂團給她，「那時候心情鬱悶的我聽到海豚刑警清爽懷舊、POP的風格，心情變好了，現在也很常聽。」

H△G的Chiho（左）、吉他手Yuta拿著印有「好事花生」的乖乖。（Welcome Music提供）H△G的Chiho（左）、吉他手Yuta拿著印有「好事花生」的乖乖。（Welcome Music提供）

Chiho表示，之前有透過線上課程學中文，老師還剛好是台灣人，「不過我不太認真，老師應該很頭痛！」不過能夠以亞洲巡迴為契機開始學中文，第一次來到台灣開演唱會，「相信在台灣也有長年一直支持我們的朋友或者最近才認識我們的朋友，一直想像在演唱會上遇到什麼樣的粉絲，可以直接把音樂作品傳遞到海外，這件事情的珍貴令人感謝。」

Yuta則表示：「活動第13年第一次終於有機會來到台灣演出，下一次不知道要什麼時候，可能26年後（笑）才有第二次機會，我會珍惜時光全力演出。」

☆自由時報電子報提醒您，飲酒過量，有礙健康☆ 

