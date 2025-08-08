父親節快樂！ 跟著他們點一首歌唱給爸爸聽

〔記者胡如虹／專題報導〕今天是88父親節，藝人紛紛表達對爸爸的感念，就連因為血癌正在住院治療的沈玉琳，也收到林襄、李雅英等藝人祝他「父親節快樂！」。你跟爸爸說「父親節快樂」了嗎？如果說不出口，也可以用「歌曲」傳達感情，本報特別整理以爸爸為主題的國台語歌曲，讓大家可以點一首為爸爸而寫的歌，以歌傳情送給爸爸，讓88父親節更增溫馨情懷。

楊宗憲1992年演唱《爸爸親像山》。（資料照，記者王文麟攝）

歌名：爸爸親像山（楊宗憲）

楊宗憲是影視大亨楊登魁的兒子，1992年演唱的《爸爸親像山》，由吳念真作詞，歌詞從兒子的視角來看父親，從細漢（小時候）到大漢（長大）看父親都像是一座山，不畏懼大風大雨，總是安靜不出聲，但永遠是家人的依靠，歌詞貼切的描述傳統父親的形象，當年曾感動無數人。

《阿爸》由周杰倫（左）、洪榮宏演唱。（資料照，記者胡舜翔攝）

歌名：阿爸（周杰倫、洪榮宏）

由周杰倫與洪榮宏演唱的《阿爸》，是寶島歌王洪一峰過世後，洪榮宏、洪敬堯、洪榮良3兄弟找周杰倫為父親寫的歌曲，也是同名電影的主題曲，歌詞充滿對父親的思念。其中「越頭看阿爸是山」這句歌詞，比喻父親就像靠山一樣，讓許多人聽完為之動容。

顏志琳演唱《做工的人》插曲《老爸的詩》。（資料照，華研國際提供）

歌名：老爸的詩 （顏志琳）

這首歌是《做工的人》影集的插曲，只要曾看過這部劇或是MV的人，聽到做工的李銘順對著戲裡父親的牌位說：外面的人在說做鐵工的人活不過70歲，但他真的不想要死。瞬間被勾起情緒，尤其跟著動力火車的顏志琳的歌聲進入老爸的世界，感受老爸用人生寫出一首詩，有種滄桑的浪漫。

《藍色小貨車》是原住民歌手宋楚琳的創作。（翻攝自臉書）

歌名：藍色小貨車 （宋楚琳）

收錄於《深夜食堂》的《藍色小貨車》，是原住民歌手宋楚琳的創作。宋楚琳家裡開雜貨店，小時候常搭爸爸開的藍色小貨車去送貨。爸爸過世後，她在夢裡重溫從前與爸爸開著藍色小貨車在山間小路上奔馳的情景，讓她忍不住把夢境寫成歌，透過藍色小貨車表達對爸爸的無盡思念。

《伊是阮老爸》是蕭煌奇為賴銘偉（圖）量身打造的歌。（資料照，記者胡舜翔攝）

歌名：伊是阮老爸（賴銘偉）

蕭煌奇很擅長寫親情的歌曲，《伊是阮老爸》是蕭煌奇為賴銘偉量身打造的歌。賴銘偉的爸爸在大溪區開設宮廟「鳳山寺廣澤宮」，賴銘偉前幾年回家接了宮主一職，與爸爸有更多互動，當他唱起，「頭鬃漸漸白 風中吹 伊是阮老爸 若無伊來牽咧阮會飛去對 」，情感也更深刻。

蕭敬騰特別唱了一首《爸爸》送給父親。（資料照，記者王文麟攝）

歌名：爸爸 （蕭敬騰）

蕭敬騰青少年時期很叛逆，常常挨揍，踏入歌壇後也沒有聽爸爸的話，將經紀約簽給唱片公司，而是堅持和經紀人Summer合作。蕭敬騰走紅後，特別唱了一首《爸爸》送給父親，把爸爸當成一個大朋友，透過他獨特的嗓音，唱起「他禁不起你那麼激動 他單純的愛你比愛誰多 你就多讓他點走」，有另一種父子情深的感動。

《別人的》是徐若瑄特別寫給天上父親的歌。（資料照，威威巖娛樂提供）

歌名：別人的 （徐若瑄）

這是徐若瑄特別寫給天上父親的歌，也是電影《孤味》的片尾曲，歌詞描寫了女兒與爸爸之間深刻的情感。傳統嫁女兒，爸爸總會難過地認為說：「嫁出去的查某囝仔是別人的」，她卻唱道：「阮不是別人的 免煩惱傷心話 我永遠是你的 是你的寶貝」，特別讓人動容。

李宗盛《新寫的舊歌》這首歌，描述了他跟父親的關係。（資料照，相信音樂提供）

歌名：新寫的舊歌 （李宗盛）

李宗盛用684個字寫了《新寫的舊歌》這首歌，描述了他跟父親的關係，開場就以「若無其事的 旁觀者」來形容父親在家庭中的角色，引起許多人的共鳴。歌詞中寫道：「雖然我的追求 他無能 也無力參與 只記得 我很著急 也許因為這樣 沒能聽見他微弱的嘉許 我知道 他肯定得意 只是 等不到機會 當面跟我提」，更是將父子兩代之間說不出口的親情描繪得細膩深遠。長達6分鐘的歌曲，像聽一部父子和解的有聲書，也提醒大家把握有生之年，珍惜父子關係。

《羅賓漢》是LuLu特別為爸爸而寫的歌。（資料照，記者王文麟攝）

歌名：羅賓漢 （LuLu黃路梓茵）

這首歌很清新，很適合LuLu清新的嗓音，也是LuLu特別為爸爸而寫的歌，LuLu爸的人生志願原本是想當職業軍人，但在LuLu出生後，爸爸放棄夢想選擇開計程車養活家人。在她眼中爸爸善良盡心服務每一位乘客，並靠著開計程車撐起一個家，就像個自由自在無所不能的羅賓漢。LuLu爸為家人放棄夢想，也是很多爸爸的共同選擇，就像韓劇《苦盡柑來遇見你》劇中朴寶劍演的爸爸一角，特別令人動容。

蕭煌奇（圖）與武雄合作《阿爸的虱目魚》。（資料照，華納提供）

歌名：阿爸的虱目魚 （蕭煌奇）

蕭煌奇與武雄合作的《阿爸的虱目魚》，以台南虱目魚養殖戶父子為主線，寫出了養殖業者必須看天吃飯，與天候奮鬥，孩子又不願繼承家業的心酸與無奈。這首歌寫出父親的辛勞以及對家人的愛，透過歌詞做了細膩的剖析，更悠悠道出傳統產業受現代化衝擊下困境，武雄以這首歌拿到金曲獎最佳作詞人獎，蕭煌奇渾厚的嗓音更詮釋出這首歌的氣勢磅礡。

