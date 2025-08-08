晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《九條好漢》營長李國超現身 勉勵星兵穿軍服要有軍人樣

李國超擔任營長登場。（台視提供）李國超擔任營長登場。（台視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《九條好漢在一班》將於明（9日）迎來星兵軍服首亮相，星兵們第一次正式穿上軍服，就面對「魔王級」雲朵班長的震撼教育。雲朵班長一現身便火力全開，大聲糾正儀容：「鋼盔歪七扭八、風紀扣解掉！S腰帶歪成這樣還敢出來！」讓全場氣氛瞬間凝結。蓋瑞忍不住哀號：「還我昨天可愛的雲朵姐姐！」林亭翰更被點名為，「最散漫星兵，有待加強」。

九位星兵穿上軍服準備入伍。（台視提供）九位星兵穿上軍服準備入伍。（台視提供）

在訓練過程中，黃鐙輝班長稱讚阿夫自備筆記本記錄重點，展現學習態度。營長李國超親臨現場勉勵：「穿上軍服，就要有軍人的樣子！」連長阿龐也提醒：「雖然我輕鬆，但會讓你們『痛苦但美好』！」清晨五點，星兵們已起床整理內務，展現積極度與團隊默契。林亭翰更爆料：「曾子余打呼超大聲！」增添笑料。不過早點名檢查時，顏佑庭因穿藍白拖、黃恩賜因亮色襪被列為「本集出包二人組」。

星兵們進入餐廳用餐。（台視提供）星兵們進入餐廳用餐。（台視提供）

步槍機械訓練時，黃鐙輝貼心提供跪墊防護，卻被阿夫婉拒，堅持比照班長當年無墊訓練的方式，展現毅力。黃恩賜在訓練中意外受傷，仍表示：「不想成為拖油瓶，就算流血也要跟上！」班長陳樞育則讚他細節到位。體能部分，3000公尺跑步全面開訓，林亭翰因傷暫休，顏佑庭則選擇先養傷，期盼最後與大家一起通過鑑測。最後，輔導長帶領星兵唱軍歌〈英雄好漢在一班〉，潘君侖率先領唱，為這場緊湊又熱血的軍事洗禮劃下句點。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中