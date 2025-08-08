《九條好漢》營長李國超現身 勉勵星兵穿軍服要有軍人樣

李國超擔任營長登場。（台視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《九條好漢在一班》將於明（9日）迎來星兵軍服首亮相，星兵們第一次正式穿上軍服，就面對「魔王級」雲朵班長的震撼教育。雲朵班長一現身便火力全開，大聲糾正儀容：「鋼盔歪七扭八、風紀扣解掉！S腰帶歪成這樣還敢出來！」讓全場氣氛瞬間凝結。蓋瑞忍不住哀號：「還我昨天可愛的雲朵姐姐！」林亭翰更被點名為，「最散漫星兵，有待加強」。

九位星兵穿上軍服準備入伍。（台視提供）

在訓練過程中，黃鐙輝班長稱讚阿夫自備筆記本記錄重點，展現學習態度。營長李國超親臨現場勉勵：「穿上軍服，就要有軍人的樣子！」連長阿龐也提醒：「雖然我輕鬆，但會讓你們『痛苦但美好』！」清晨五點，星兵們已起床整理內務，展現積極度與團隊默契。林亭翰更爆料：「曾子余打呼超大聲！」增添笑料。不過早點名檢查時，顏佑庭因穿藍白拖、黃恩賜因亮色襪被列為「本集出包二人組」。

星兵們進入餐廳用餐。（台視提供）

步槍機械訓練時，黃鐙輝貼心提供跪墊防護，卻被阿夫婉拒，堅持比照班長當年無墊訓練的方式，展現毅力。黃恩賜在訓練中意外受傷，仍表示：「不想成為拖油瓶，就算流血也要跟上！」班長陳樞育則讚他細節到位。體能部分，3000公尺跑步全面開訓，林亭翰因傷暫休，顏佑庭則選擇先養傷，期盼最後與大家一起通過鑑測。最後，輔導長帶領星兵唱軍歌〈英雄好漢在一班〉，潘君侖率先領唱，為這場緊湊又熱血的軍事洗禮劃下句點。

