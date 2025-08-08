KCON遭爆料紅團也虧千萬韓幣 曝實際黑暗面

KCON LA 2025主辦方CJ ENM表示，X STAGE主旨就是「推薦新秀」。（法新社）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕「KCON LA 2025」本月1至3日在美國洛杉磯Crypto.com Arena與LA會展中心登場，今年共有34組藝人參與，其中「X STAGE」特別標榜推薦新秀，不過，卻有韓國媒體爆料，不但新人沒有出頭的機會，還要自付龐大成本，甚至連當紅團體參加也虧錢。

主辦方CJ ENM表示X STAGE主旨就是「推薦新秀」，但業內人士指出，參演經紀公司必須自行負擔全體成員與工作人員機票、住宿、租車、餐費等龐大成本，若以20人規模計算，花費接近1億韓圜（約新台幣215萬元）。

SHINee的成員泰民參加KCON LA 2025。（美聯社）

爆料者更進一步指出，主辦方並未全面提供餐點，表演者及工作人員必須在空檔自行回到會場用餐。且與《M Countdown》連動的主舞台，主辦方雖提供藝人機票及住宿，但卻沒有酬勞，等於用交通、住宿取代演出費用，其他支出如妝髮、造型都需要經紀公司自負，導致損失超過千萬韓圜（1千萬韓圜約新台幣21.4萬元）。

韓國媒體爆料，參加KCON需自付龐大成本。（美聯社）

對此，CJ ENM回應稱，「我們不僅提供免費登台的機會，還會邀請當地音樂產業人士，並同時提供交流與宣傳機會。舞台內容會透過 YouTube、Mnet Plus 等多個平台進行全球數位曝光，讓藝人能與現場粉絲近距離互動。參與藝人是考量到這些優勢後，由經紀公司自願決定的。」

韓國網友則在得知上述消息後，忍不住留言，「我還在想我的偶像為什麼不去KCON，原來有內幕」、「所以是自己掏錢去的？」、「所以大公司偶像才不太去KCON啊」。

