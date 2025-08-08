晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

KCON遭爆料紅團也虧千萬韓幣 曝實際黑暗面

KCON LA 2025主辦方CJ ENM表示，X STAGE主旨就是「推薦新秀」。（法新社）KCON LA 2025主辦方CJ ENM表示，X STAGE主旨就是「推薦新秀」。（法新社）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕「KCON LA 2025」本月1至3日在美國洛杉磯Crypto.com Arena與LA會展中心登場，今年共有34組藝人參與，其中「X STAGE」特別標榜推薦新秀，不過，卻有韓國媒體爆料，不但新人沒有出頭的機會，還要自付龐大成本，甚至連當紅團體參加也虧錢。

主辦方CJ ENM表示X STAGE主旨就是「推薦新秀」，但業內人士指出，參演經紀公司必須自行負擔全體成員與工作人員機票、住宿、租車、餐費等龐大成本，若以20人規模計算，花費接近1億韓圜（約新台幣215萬元）。

SHINee的成員泰民參加KCON LA 2025。（美聯社）SHINee的成員泰民參加KCON LA 2025。（美聯社）

爆料者更進一步指出，主辦方並未全面提供餐點，表演者及工作人員必須在空檔自行回到會場用餐。且與《M Countdown》連動的主舞台，主辦方雖提供藝人機票及住宿，但卻沒有酬勞，等於用交通、住宿取代演出費用，其他支出如妝髮、造型都需要經紀公司自負，導致損失超過千萬韓圜（1千萬韓圜約新台幣21.4萬元）。

韓國媒體爆料，參加KCON需自付龐大成本。（美聯社）韓國媒體爆料，參加KCON需自付龐大成本。（美聯社）

對此，CJ ENM回應稱，「我們不僅提供免費登台的機會，還會邀請當地音樂產業人士，並同時提供交流與宣傳機會。舞台內容會透過 YouTube、Mnet Plus 等多個平台進行全球數位曝光，讓藝人能與現場粉絲近距離互動。參與藝人是考量到這些優勢後，由經紀公司自願決定的。」

韓國網友則在得知上述消息後，忍不住留言，「我還在想我的偶像為什麼不去KCON，原來有內幕」、「所以是自己掏錢去的？」、「所以大公司偶像才不太去KCON啊」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中