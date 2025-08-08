晴時多雲

娛樂 最新消息

蔡英文親推《造山者》 票房熱映破2500萬

前總統蔡英文（右）欣賞紀錄片《造山者－世紀的賭注》，導演蕭菊貞也在映前向她致意。（牽猴子提供）前總統蔡英文（右）欣賞紀錄片《造山者－世紀的賭注》，導演蕭菊貞也在映前向她致意。（牽猴子提供）

〔記者許世穎／台北報導〕紀錄片《造山者－世紀的賭注》全台票房正式突破2500萬，累計超過450場包場，觀影熱潮席捲各大企業、跨領域社團、高中大學等各類觀眾，就連前總統蔡英文與前副總統陳建仁伉儷皆親自到電影院觀影。

這也是前總統蔡英文自卸任後，首度在電影院完整看完一部電影，映後她感性致詞：「非常感謝這部影片的製作，導演與製片人幫我們將這些年所發生的事、所面對的挑戰，以結構清晰的方式呈現出來，要向你們說聲謝謝！」

導演蕭菊貞也在映前向蔡英文前總統致意，她表示這部紀錄片從2019年開拍到去年底，歷時5年，原本是想回望半世紀前的台灣，但拍著拍著，發現無法只談歷史而不面對當下的處境。「我們不能逃避這些正在發生的事，這部片不只想為台灣留下歷史，更想呼喚的是屬於台灣的造山者精神，只有堅持信念才能面對未來的挑戰。」《造山者－世紀的賭注》全台上映中。

