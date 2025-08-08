晴時多雲

重溫陪伴成長的旋律 「M2M」窈窕美眉25週年巡演年底來台

「M2M」窈窕美眉去年驚喜宣布重組。（翻攝自IG）「M2M」窈窕美眉去年驚喜宣布重組。（翻攝自IG）

〔記者許世穎／台北報導〕挪威雙人女團「M2M」窈窕美眉於今年展開紀念成軍25週年巡演，今（8）日更宣布將來台舉辦《M2M The Better Endings Tour 2025 TAIPEI》演唱會，與樂迷一同重溫那些陪伴成長的旋律。

M2M出道於1999年，由瑪麗特拉森（Marit Larsen）及瑪麗安雷文（Marion Raven）組成，一出道即以《Don't Say You Love Me》作為《神奇寶貝電影版：超夢的逆襲》美國版電影片尾曲一鳴驚人，隨後陸續推出《Pretty Boy》、《Mirror Mirror》與《The Day You Went Away》等膾炙人口的代表作，橫掃歐美與亞洲樂壇，在全球流行音樂史中留下極具辨識度的一頁。

「M2M」窈窕美眉由瑪麗特拉森（右）及瑪麗安雷文組成。（翻攝自IG）「M2M」窈窕美眉由瑪麗特拉森（右）及瑪麗安雷文組成。（翻攝自IG）

M2M的音樂風格融合民謠與流行，以簡潔編曲與自然嗓音著稱，總能貼切描繪青春期的暗戀心事與內心對話。2000年發行的首張專輯《Shades of Purple》，收錄《Pretty Boy》與《Mirror Mirror》兩首代表作，在亞洲地區尤其受到歡迎，成為校園青春劇與電台節目的常客，兩人來台宣傳時還曾親自演唱中文版的《美美少男》。

2002年M2M推出第二張專輯《The Big Room》則展現更成熟的搖滾風格，其中的《The Day You Went Away》更被王心凌翻唱為《第一次愛的人》。不過卻在發行兩張專輯後，便於2002年9月宣布解散，解散隔年再以團體名義發行最後一張新歌精選輯《The Day You Went Away - The Best Of》後，便各自單飛。

「M2M」窈窕美眉25週年巡演，將於11月來台。（翻攝自IG）「M2M」窈窕美眉25週年巡演，將於11月來台。（翻攝自IG）

去年M2M驚喜宣布重組，更於今年5月為紀念首張專輯《Shades of Purple》發行25週年，發布全新EP《Still in My Dreams》。這張EP並非單純復刻，而是重新詮釋當年5首經典作品，包括《Pretty Boy》與《Everything》等，以當下的聲音重新演繹青春的純粹與悸動。這張作品宛如一封寫給夢境與回音的聲音信件，也是一份對當年歌迷的溫柔回應。

除了音樂之外，M2M也在那個串流尚未普及、CD仍佔主流的時代，成為亞洲聽眾認識歐美流行音樂的起點。她們的形象親切自然、歌曲旋律流暢，是少數能同時打動青少年與家長世代的組合。這份跨文化、跨世代的魅力，也正是她們時隔多年再度合體，依然擁有強大共鳴的原因。

《M2M The Better Endings Tour 2025 TAIPEI》將於11月24日晚間8點於Zepp New Taipei舉行，票券將於8月20日中午12:00於全台7-11門市ibon機台及ibon售票系統啟售。M2M的音樂從青春出發，卻不止於青春，當熟悉的旋律再次在現場響起，那些未竟的心情、沒說出口的感受，將在這一夜完整唱完。2025 年，讓M2M在台北，一起把青春唱完一次。

