前夫癌逝 凱莉克萊森暫停演唱會陪伴家人

〔編譯孫宇青／綜合報導〕演唱實力深厚的美國女歌手凱莉克萊森（Kelly Clarkson）的前夫布萊克史塔克（Brandon Blackstock），在抗癌3年後不幸病逝，享年48歲。凱莉宣布將暫停演唱會，以支持家人。

《美國國家廣播公司》（NBC）8日報導，布萊克史塔克的發言人在一份聲明中表示：「我們懷著沉痛的心情，宣布布蘭登．布萊克史塔克去世的消息。布蘭登勇敢地與癌症抗爭了3年多，最後安詳地去世，家人隨侍在側。我們感謝大家的關懷和祈禱，並請大家在這個非常艱難的時期尊重他家人的隱私。」

從電視選秀《美國偶像》崛起，並曾拿下3座葛萊美獎的凱莉宣布，為了支持家人，她將延後本月在拉斯維加斯的《Studio Session》演唱會剩餘場次。她在影音分享平台Instagram上告訴粉絲，她將親人的需求放在第一位，「雖然我通常對個人生活保持隱密，但過去一年，我孩子的父親生病了，此時此刻，我需要全心全意地陪伴他們。」

凱莉和布萊克史塔克於2012年2月開始交往，於2013年10月結婚，最後在2022年3月離婚。兩人育有2名孩子，女兒芮芙．蘿絲（River Rose），出生於2014年；兒子雷明頓．亞歷山大（Remington Alexander），出生於2016年。

凱莉和孩子們住在紐約市，她目前主要的演藝活動包括主持一檔日間脫口秀節目《凱莉克萊森秀》（The Kelly Clarkson Show）。

