郁方兒子一天5支嚇壞 痠痛躺床動彈不得

郁方大兒子一天打5支疫苗，讓她覺得無言。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星郁方和「斐儷珠寶」總經理陳昱羲結婚19年，育有2女1子，下個月兒子就要出國念書，獨立的兒子雖然都打點好了，但是唯有一件事必須在今（8）日完成，那就是「把所有疫苗打齊」。郁方在社群平台發文表示，兒子1天連打5支疫苗，結果全身痠痛躺在床上動彈不得。

郁方說：大兒子下個月就要出國。問他申請的學校需要準備的東西都準備好了嗎？向來獨立的兒子告訴郁方，「媽媽不用擔心我都準備好了」，讓郁方備感欣慰，也驕傲兒子始終獨立不給爸媽添麻煩。

斐儷珠寶總經理陳昱羲（左）與大兒子。（翻攝自臉書）

前兩天，郁方的大兒子突然告訴她，「8月8號之前要把所有的疫苗打齊，如果沒打齊就不能去上大學了」。郁方當下很吃驚，大喊：「蛤？這怎麼來得及？」兒子卻一副老神在在的模樣，安撫郁方，「可以的可以的」。

昨（7）日郁方大兒子一天之內打了5針疫苗，全身痠痛躺在床上動彈不得，讓郁方看了好心疼還默默問：「是可以這樣的嗎？」

