籃籃爆戀情？錄影被阿翔抓包逼問「對象是誰」 一舉動露餡

〔記者林欣穎／台北報導〕阿翔、籃籃、楊繡惠主持民視《綜藝新時代》日前來到金門，本次邀請了金門在地的藝人來賓，有著「沙美之花」之女的王晴，王晴分享媽媽以前常常收到情書，走在軍營外圍總是有許多阿兵哥朝她打招呼吹口哨，試圖吸引美人注意，而楊繡惠不甘示弱的說自己也有這樣的經驗，甚至到現在走在西門町，也會有人吹口哨大喊小姐，但只要她轉頭對方就會說:「唉唷!怎麼會是繡惠姐啦!」楊繡惠還現場示範，轉頭讓眾人見識一下「背殺」的魅力。

籃籃（左起）、阿翔、楊繡惠與王晴到金門拍攝。（民視提供）

眾人出發前往金門最大的酒廠，金門的高粱酒可以說是台灣轟動武林的酒品扛霸子，每年出口的酒量更是佔我國近一半以上，而這次由酒廠資深專員許淨傑帶著大家揭秘金酒厲害的秘密。

籃籃（中）品嘗二鍋頭，讚嘆像是被親嘴唇的觸感。（民視提供）

籃籃遭阿翔逼問。（民視提供）

在職人的帶領下，眾人一同前往製麴廠區，體驗翻麴磚、認識製麴後，接著到釀酒廠生產線體驗拌麴以及蒸餾的過程，職人現場直接取剛出爐，外面都喝不到的極品二鍋頭，楊繡惠躍躍欲試的喝一口，喝完驚呼好甜好好喝，更拉著籃籃說一定要試喝一下，籃籃喝完後表示知道這是什麼感覺，「因為二鍋頭溫溫熱熱的，很像有人親你的嘴唇，像是被喜歡的人親的感覺」，阿翔聽完立刻說籃籃能講出這樣的內容，就表示最近有發生過，更吃瓜的詢問這個對象是我們認識的嗎？犀利發言讓籃籃招架不住，連忙澄清真的只是在說高粱酒。

