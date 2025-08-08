總統府前暴打臨盆孕婦！《零日攻擊》砸選辦 逼真到警察上門關切

〔記者蕭方綺／台北報導〕話題台劇《零日攻擊》在恐攻連發的首集後，明將播出第2集《蛇仔》，透過謝章穎和任敏嫻這對情侶，描繪貧窮青年的革命計畫。2人劇中飾演台海危機下的年輕情侶，動亂時許多人想逃出國，對他們而言，突如其來的還有未婚懷孕。謝章穎介紹自己的角色：「蛇仔也像現代社會很多年輕人一樣，渺渺茫茫，沒有目標或還不知道未來在哪？藉由這角色讓跟蛇仔一樣的朋友有多一點力量，未來會好的，真心希望各位朋友們，可以靜下心來好好的看這部作品。」

謝章穎（右）和任敏嫻在《零日攻擊》飾演台海危機下的年輕情侶。（牽猴子提供）

本集動員數百人登上凱達格蘭大道，演出抗議遊行的場面，更由謝章穎和洪群鈞等人扮成「白衣人」部隊，暴打遊行群眾。謝章穎回憶遊行暴打那場戲在凱道拍攝，非常震撼，「先前做的訓練非常充足，這也是蛇仔轉變的一場戲，能在凱道打人是一件非常挑戰性的事情，蛇仔做到了，能砸選舉辦事處砸到真的警察來關切，可見多麼的真實。」

謝章穎（左）在《零日攻擊》中，與中共間諜杜汶澤見面。（牽猴子提供）

而他的手掌因為拿木棍，砸到破皮流血，他說：「應該目前還沒有人在總統府面前打一位即將臨盆的孕婦吧？我覺著這是一場真的讓人會很震撼跟痛心的戲。」

謝章穎在《零日攻擊》有大尺度全裸戲。（牽猴子提供）

謝章穎也預告他為了本劇獻出大尺度全裸入鏡，要觀眾們拭目以待。他與任敏嫻另有多場親密互動，任敏嫻表示：「劇組安排了親密戲指導林微弋加入協助排練，讓我們在前期工作時就能夠非常專業且安心的排練，設定安全代號以及建立良好的溝通橋樑，導演季恩以及我的對手演員章穎，都給予我很好的信任感以及空間，合作起來默契感十足。」

《零日攻擊》暴力場面相當逼真，還引來警方關切。（牽猴子提供）

《零日攻擊》在每周六晚間9點於公視、LINE TV、中華電信MOD及Hami Video、台灣大哥大MyVideo同步播出；晚間10點公視+播出；日本Amazon Prime Video於8月15日首播3集後同步上架；8月16日起，每週六CATCHPLAY+ 台灣、印尼上架；8月24日起，民視晚間10點播出。

