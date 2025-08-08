晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

總統府前暴打臨盆孕婦！《零日攻擊》砸選辦 逼真到警察上門關切

〔記者蕭方綺／台北報導〕話題台劇《零日攻擊》在恐攻連發的首集後，明將播出第2集《蛇仔》，透過謝章穎和任敏嫻這對情侶，描繪貧窮青年的革命計畫。2人劇中飾演台海危機下的年輕情侶，動亂時許多人想逃出國，對他們而言，突如其來的還有未婚懷孕。謝章穎介紹自己的角色：「蛇仔也像現代社會很多年輕人一樣，渺渺茫茫，沒有目標或還不知道未來在哪？藉由這角色讓跟蛇仔一樣的朋友有多一點力量，未來會好的，真心希望各位朋友們，可以靜下心來好好的看這部作品。」

謝章穎（右）和任敏嫻在《零日攻擊》飾演台海危機下的年輕情侶。（牽猴子提供）謝章穎（右）和任敏嫻在《零日攻擊》飾演台海危機下的年輕情侶。（牽猴子提供）

本集動員數百人登上凱達格蘭大道，演出抗議遊行的場面，更由謝章穎和洪群鈞等人扮成「白衣人」部隊，暴打遊行群眾。謝章穎回憶遊行暴打那場戲在凱道拍攝，非常震撼，「先前做的訓練非常充足，這也是蛇仔轉變的一場戲，能在凱道打人是一件非常挑戰性的事情，蛇仔做到了，能砸選舉辦事處砸到真的警察來關切，可見多麼的真實。」

謝章穎（左）在《零日攻擊》中，與中共間諜杜汶澤見面。（牽猴子提供）謝章穎（左）在《零日攻擊》中，與中共間諜杜汶澤見面。（牽猴子提供）

而他的手掌因為拿木棍，砸到破皮流血，他說：「應該目前還沒有人在總統府面前打一位即將臨盆的孕婦吧？我覺著這是一場真的讓人會很震撼跟痛心的戲。」

謝章穎在《零日攻擊》有大尺度全裸戲。（牽猴子提供）謝章穎在《零日攻擊》有大尺度全裸戲。（牽猴子提供）

謝章穎也預告他為了本劇獻出大尺度全裸入鏡，要觀眾們拭目以待。他與任敏嫻另有多場親密互動，任敏嫻表示：「劇組安排了親密戲指導林微弋加入協助排練，讓我們在前期工作時就能夠非常專業且安心的排練，設定安全代號以及建立良好的溝通橋樑，導演季恩以及我的對手演員章穎，都給予我很好的信任感以及空間，合作起來默契感十足。」

《零日攻擊》暴力場面相當逼真，還引來警方關切。（牽猴子提供）《零日攻擊》暴力場面相當逼真，還引來警方關切。（牽猴子提供）

《零日攻擊》在每周六晚間9點於公視、LINE TV、中華電信MOD及Hami Video、台灣大哥大MyVideo同步播出；晚間10點公視+播出；日本Amazon Prime Video於8月15日首播3集後同步上架；8月16日起，每週六CATCHPLAY+ 台灣、印尼上架；8月24日起，民視晚間10點播出。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中