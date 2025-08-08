艾美獎得主再度暴力上陣！鮑勃奧登科克最殺《無名弒2》 動作技巧升級

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕2021年動作驚悚片《無名弒》以拳拳到肉的動作風格大受好評，一上映就登上北美首週末票房冠軍。相隔4年終於推出續集《無名弒2》艾美獎得主鮑勃奧登科克再度暴力上陣，化身飾演住在郊區的丈夫、父親與殺手哈奇，動作也全面升級。

鮑勃當初為首集進行長達2年的體能訓練，力求以最佳狀態詮釋角色。這次他延續訓練計畫，更加強化動作能力。他表示：「雖然年紀更大了，但我反而能使用更多不同的招式，親自演出更多高難度打鬥戲。」他也提到靈感之一來自華人動作巨星成龍：「我兒子小時候不太喜歡看電影，覺得太長又無聊，但他超愛成龍演的《警察故事》。那部電影溫馨又精彩，動作特技也很刺激。」

請繼續往下閱讀...

鮑勃奧登科克回歸《無名弒2》，再度暴力上陣。（UIP提供）

為準備《無名弒2》，鮑勃接受特技演員丹尼爾柏哈茲與前海豹部隊神射手馬克西莫斯訓練。柏哈茲說：「鮑勃是完美的學生。他聆聽、觀察並精準模仿。這次他的體能達到全新層級，動作表現的進步令人難以置信。」兩人每日訓練兩次，上午專注於伸展、武術與動作設計，下午進行重量訓練，並搭配嚴格飲食控制。

雖然動作團隊會設計流暢的打鬥動作，但鮑勃常要求修改，讓畫面更貼近哈奇的風格，他表示「哈奇的打鬥方式本來就比較笨拙雜亂，不會一拳打趴對方，而是出拳後再補上幾下重擊，看起來完全不優雅。所以他們先設計出漂亮的動作，我再把它弄亂。」

《無名弒2》的故事設定在哈奇單挑俄羅斯黑幫4年後，他仍積欠犯罪組織三千萬美元，必須執行連串刺殺任務以償還債務。儘管他樂於從事這份驚險工作，與妻子卻已感到身心俱疲，婚姻關係漸趨冷淡。為此，他們帶著兒女前往「狂野比爾奇幻遊樂水世界」度假，重返他與弟弟童年曾去過的地點。

莎朗史東《無名弒2》飾演嗜血的黑道大姐大。（UIP提供）

沒想到準備展開假期，一場與當地惡霸的小衝突，卻引來腐敗的主題樂園老闆及其警長盟友的注意。哈奇也成為一名殘忍、嗜血的黑道大姐大（莎朗史東 飾演）盯上的目標。《無名弒2》將於8月15日在台上映。

《無名弒2》訓練篇花絮 :

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法