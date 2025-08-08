才升格二寶爸！高爾宣私密情歌寫給「她」 壞習慣被芮德痛罵

〔記者陽昕翰／台北報導〕高爾宣與老婆芮德去年10月才迎來女兒「米玲」，小倆口在父親節前夕又宣布懷了第二胎，非常疼愛小孩的高爾宣首次過父親節，驚喜推出新歌《Used To》，透露女兒聽到也會嗨到雀躍舞動，意外成了父女間的私密情歌。

高爾宣即將升格當二寶爸。（龍大謝提供）

高爾宣正在籌備新專輯，已經創作了好多首跟女兒有關的歌，他開心表示：「女兒最近已經開始會叫爸爸了！雖然感覺是隨口說，但聽了還是很開心，是最好的父親節禮物。」滿口奶爸經的他更透露女兒最近很愛學講話，「像是她會說”ㄋㄟㄋㄟ”（喝奶），餓的時候很常ㄋㄟ ㄋㄟㄋㄟㄋㄟ一直喊，超可愛。」

對比婚姻家庭的幸福甜蜜，高爾宣把多年前的「壓箱寶」重新填詞，他說：「詞真的卡了好久才寫完！」他透露這首歌早在4年前就寫出副歌demo， 今年趁著上半年工作空檔整理音檔時才又挖出來填詞譜曲，「成家之後就好久沒有寫這類大型情歌，想說剛好趁著有空來腦力激盪一下，當作練功。」

高爾宣父親節高唱心碎情歌。（龍大謝提供）

高爾宣透露，儘管《Used To》是首心碎情歌，但女兒聽了卻相當捧場，不僅聽完歌後開心呵呵笑，還能咿咿呀呀開始唱歌。有趣的是，從歌名中文翻譯「習慣」到歌中字字句句充滿難忘舊情人的詞彷彿暗藏對女兒的愛，一句「想著你無法戒斷」更像是對女兒唱出濃情密意，提及對老婆跟女兒這兩位情人有什麼戒不掉的習慣，高爾宣甜回：「基本上就是每天一定要見到她們，沒見到會睡不好。」

高爾宣表示，因為女兒讓他養成了「早起」的好習慣，負責「早班」餵奶的他笑說：「畢竟女兒早上六點就得起來餵奶，喝完奶還要陪她玩一下她才會睡回籠覺。」被問到自己生活上有什麼好習慣跟壞習慣，近期愛上「三鐵」的高爾宣表示，近來生活上的好習慣是愛上跑步跟游泳，至於壞習慣他則笑說：「襪子每次都亂丟會被老婆罵。」

