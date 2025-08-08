晴時多雲

娛樂 音樂

Energy帥氣為上班族發聲！「風水師」到辦公室指點迷津 竟是超大咖天團

〔記者陳慧玲／台北報導〕今年以《星期五晚上》奪下金曲獎年度歌曲大獎的Energy，陸續幾首夯曲都打造「上班族系列」，引起很大迴響，這次他們請來「風水師」到辦公室幫忙指點迷津，一看竟是超大咖的台灣本土天團。

Energy新歌呈現上班族的心聲。（相信音樂提供）Energy新歌呈現上班族的心聲。（相信音樂提供）

Energy繼《星期五晚上》、《馬上去》之後，再推「上班族系列」第三部曲《微笑先生》，這首歌是由玖壹壹打造，Energy演唱新歌也登上KKBOX華語新歌即時榜冠軍。這也是Energy首度與玖壹壹合作，坤達因與健志一起擔任選秀節目導師而相識，他一直都很喜歡玖壹壹曲風，特別向健志邀歌，兩人也一拍即合，促成音樂上的合作。

Energy和玖壹壹首次在音樂上合作。（相信音樂提供）Energy和玖壹壹首次在音樂上合作。（相信音樂提供）

《微笑先生》表現出上班社畜的壓力與無奈，呈現職場的寫實生活窘境，MV中團員扮演的上班族，加班訂晚餐店家卻已打烊、精神恍惚喝咖啡卻喝到身上等，種種上班的不開心都壓得他們喘不過氣。

玖壹壹在MV中到Energy的辦公室幫忙「看風水」。（相信音樂提供）玖壹壹在MV中到Energy的辦公室幫忙「看風水」。（相信音樂提供）

而玖壹壹飾演的風水師來到Energy的辦公室為他們指點迷津，不管是上司給的壓力、加班的不甘心、身心靈的消耗，只要聽著《微笑先生》為自己解惑，遇到什麼問題只要笑一笑，很多難關都會過去，MV將於今（8日）晚7點在相信音樂官方YouTube頻道上線，另外Energy將在9月6、7日到高雄巨蛋開唱，購票可洽拓元售票系統。

