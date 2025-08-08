台積電內鬼洩密風暴蔓延！林煒曝AI產業「保密條約」心酸

〔記者蕭方綺／台北報導〕林煒近年投入AI產業，創立「Metaface超級臉」，專注於虛擬實境教育系統，今出席「2025年高齡健康產業博覽會」，然而台積電近日爆出機密技術外洩風暴，林煒坦言他也會憂慮員工把機密帶走，「我有5位工程師，大家都已經獨當一面，一個人就能開發一條線。」他也不贊成公司有太多人，因為他製作的系統有專利問題，要很小心，雖然和員工簽保密條約，但他苦笑說：「這出了事、流出去就沒用，只能防君子不防小人。」

林煒出席「2025年高齡健康產業博覽會」。（記者胡舜翔攝）

他2019年創立公司，研發VR模擬系統，至今6年，卻是第一次參與博覽會，因此他焦慮了整整１個月，好在今公司產品在展會上頗受好評，讓他和女友Cora鬆口氣。

然而7月時「花系列」近30位演員，包括王淑娟、崔佩儀、馬妞、王道、李國超、湯志偉、李天柱、李之勤、伊正、楊潔玫、六月等聚會，唯獨沒見到他，是因為忙著展會嗎？林煒悠悠表示：「我不太喜歡往後看的。」難道想要撕掉過往花系列標籤？他立刻回「沒有啦，主要是少點時間看後面，多點時間往前走」，看來他現在重心在AI產業。

林煒出席「2025年高齡健康產業博覽會」。（記者胡舜翔攝）

而他今天也以一頭飄逸的長髮現身，問他是否忙到沒時間剪頭髮？他哈哈笑說「我想改變造型，留了8個月」，還問媒體這樣的造型好不好看，他解釋過去拍戲，一直想要有長髮造型，但拘泥於戲裡形象，都無法實現。

此外，他和女友Cora交往超過6年，是否登記結婚已是每回見面都會被問到的話題之一，2人今又繼續以「若有好消息，一定跟大家說」的方式回應，但林煒提到自己有個更不一樣的目標想做，就是明年想重回學生時光，去台大讀EMBA，一旁Cora是讀交大EMBA，她立刻跟林煒說：「可以來問學姊！」

