晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

台師大女足抽血換學分震驚各界！蘇打綠低調捐款促成賽事 關鍵內幕曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕蘇打綠將於明、後天在高雄巨蛋開唱，他們在演出前低調捐款，贊助「2025台灣城市女足俱樂部邀請賽」。台灣足球發展協會理事長石明謹今天在社群公開此事，感謝他們成為賽事最關鍵卻不求曝光的贊助者。

近期「台師大女足抽血換學分案」重創台灣女足發展，蘇打綠得知協會仍缺經費，私下主動承諾補足差額，且不要求冠名、記者會或新聞稿。石明謹透露，若非追問，連協會人員都不知捐款者身份。

蘇打綠過去與足球毫無淵源，他們選擇匿名捐助，石明謹感動表示：「他們可是拿出真金白銀，真正賺到的其實是參賽的選手，得益的是台灣女足未來的發展。」談到若沒有蘇打綠，可能這場比賽根本辦不成。

蘇打綠。（資料照，記者陳奕全攝）蘇打綠。（資料照，記者陳奕全攝）

石明謹也談到，蘇打綠這幾年與前經紀人爆出的合約糾紛，不但遭奪走團名、歌曲版權及高額收入，甚至面臨恐嚇與抹黑。歷經多年訴訟，蘇打綠近年已經取回團名與版權，上月更打贏了民事官司，獲賠演出費與版稅。

據石明謹轉述，蘇打綠看到了師大女足案，就像看到了當年的自己。團員決定把這次判決所拿到的金額捐做公益，讓這些數字成為正向的力量，幫助他人，而不再是傷害人的工具。同時更希望年輕音樂人面對不公時勇敢發聲，社會會給予支持，改變不合理的產業文化。

石明謹表示，這次他聽見的不只是蘇打綠的歌，更是他們的勇氣與熱情，代表全體參賽球員感謝蘇打綠，「他們好好唱歌，我們努力踢球，大家一起變得更好。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中