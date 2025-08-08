台師大女足抽血換學分震驚各界！蘇打綠低調捐款促成賽事 關鍵內幕曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕蘇打綠將於明、後天在高雄巨蛋開唱，他們在演出前低調捐款，贊助「2025台灣城市女足俱樂部邀請賽」。台灣足球發展協會理事長石明謹今天在社群公開此事，感謝他們成為賽事最關鍵卻不求曝光的贊助者。

近期「台師大女足抽血換學分案」重創台灣女足發展，蘇打綠得知協會仍缺經費，私下主動承諾補足差額，且不要求冠名、記者會或新聞稿。石明謹透露，若非追問，連協會人員都不知捐款者身份。

蘇打綠過去與足球毫無淵源，他們選擇匿名捐助，石明謹感動表示：「他們可是拿出真金白銀，真正賺到的其實是參賽的選手，得益的是台灣女足未來的發展。」談到若沒有蘇打綠，可能這場比賽根本辦不成。

石明謹也談到，蘇打綠這幾年與前經紀人爆出的合約糾紛，不但遭奪走團名、歌曲版權及高額收入，甚至面臨恐嚇與抹黑。歷經多年訴訟，蘇打綠近年已經取回團名與版權，上月更打贏了民事官司，獲賠演出費與版稅。

據石明謹轉述，蘇打綠看到了師大女足案，就像看到了當年的自己。團員決定把這次判決所拿到的金額捐做公益，讓這些數字成為正向的力量，幫助他人，而不再是傷害人的工具。同時更希望年輕音樂人面對不公時勇敢發聲，社會會給予支持，改變不合理的產業文化。

石明謹表示，這次他聽見的不只是蘇打綠的歌，更是他們的勇氣與熱情，代表全體參賽球員感謝蘇打綠，「他們好好唱歌，我們努力踢球，大家一起變得更好。」

