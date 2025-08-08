晴時多雲

娛樂 電影

泥娃娃一個泥娃娃…台灣詭異童謠拍成鬼片 楊祐寧被邪靈纏身

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕恐怖電影《泥娃娃》靈感取自台灣最詭異童謠，由解孟儒執導，集結楊祐寧、蔡思韵、張軒睿、郭雪芙、周采詩等卡司，宣布定檔10月9日全台上映。首支預告與邪惡誕生版海報今（8）日特別選在父親節曝光，驚悚畫面搭配「泥娃娃，泥娃娃，一個泥娃娃……」詭譎吟唱，熟悉旋律在耳邊縈繞令人不寒而慄，海報中央一尊神秘泥偶眼角流出血紅淚痕，暗示禁忌邪靈即將甦醒誕生。

香港女演員蔡思韵初次擔綱鬼片女主角，在《泥娃娃》有突破以往表演。（天予電影提供）香港女演員蔡思韵初次擔綱鬼片女主角，在《泥娃娃》有突破以往表演。（天予電影提供）

楊祐寧與蔡思韵在《泥娃娃》中飾演一對即將迎來新生命的夫妻，楊祐寧因工作關係帶回一尊來自凶宅現場的殘破泥偶後，懷有身孕的妻子開始出現詭異行徑，家中也接連發生無法解釋的離奇怪事。當一切愈發失控，楊祐寧不得不求助張軒睿飾演的驅魔師，而泥娃娃背後埋藏的邪門禁忌與駭人祕密也隨之浮出。

楊祐寧在《泥娃娃》遭遇許多難以解釋的可怕事件。（天予電影提供）楊祐寧在《泥娃娃》遭遇許多難以解釋的可怕事件。（天予電影提供）

電影靈感取自大家耳熟能詳的童謠《泥娃娃》，導演解孟儒最初看到這個題材，直覺認為用如此熟悉的童謠當切入點很有趣，認真咀嚼歌詞意境，發現它越加詭異，包括「有眼睛不會眨」、「有嘴巴不說話」、「我做他媽媽， 我做他爸爸， 永遠愛著他」，歌詞背後好像藏著什麼秘密，難怪這首歌會被網友選為最詭異童謠第一名。從這一點出發，創造《泥娃娃》的雛形，藉由一尊藏有邪靈的泥偶企圖附在人身上，融合台灣民俗文化與道教符咒驅魔元素，建構起整個故事觀。

楊祐寧（右）與蔡思韵（左）在《泥娃娃》飾演即將迎來新生命的夫妻，卻在家中出現一尊泥娃娃後，接連發生無法解釋的怪事。（天予電影提供）楊祐寧（右）與蔡思韵（左）在《泥娃娃》飾演即將迎來新生命的夫妻，卻在家中出現一尊泥娃娃後，接連發生無法解釋的怪事。（天予電影提供）

適逢父親節，楊祐寧跟老婆即將喜迎第三胎，現實生活恰好與角色狀態相近，他坦言一開始對接演《泥娃娃》非常猶豫，「我不看鬼片，加上劇情又跟老婆懷孕、生小孩有關，可能我有家庭很容易自我投射，接演前跟導演聊了很多。」他認為跟角色最有共感之處，就是太太懷孕期間很辛苦，男生要多體諒另一半，並自豪說：「我演的角色旭川是新手爸爸，個性比較粗心大意，會忘記陪產檢，又買踩雷食物給老婆，但我這方面都很得心應手了。」

香港靈氣女星蔡思韵初次擔綱鬼片女主角，預告最後她抱著焦黑娃娃，臉上閃現一抹邪笑，令人發毛，她坦言平常超膽小完全不敢挑戰看恐怖片，這次為戲做功課，馬拉松式猛看導演開的「恐怖片單」，讓她惡夢連連嚇到整晚開燈睡覺，變得疑神疑鬼，甚至要找助理陪睡才安心，自嘲：「一次把這輩子的恐怖片扣打都看完了。」

《泥娃娃》邪惡誕生版海報。（天予電影提供）《泥娃娃》邪惡誕生版海報。（天予電影提供）

問起對童謠《泥娃娃》的印象，蔡思韵表示香港沒有這首歌，她來台灣念大學時，才從同學口中聽到，「他們說這是很毛的歌，我當時還不信，後來真正去聽才覺得太可怕，越想越恐怖。」談到跟楊祐寧初次合作，蔡思韵馬上變成小粉絲，直說要壓抑雀躍心情，「我有看他跟太太的YT頻道，他感覺是一個好丈夫、好爸爸，戲外他也蠻喜歡分享家庭生活，因為我們要飾演夫妻，他會聊一些跟太太的相處，給我們多一點對角色的想像。」電影將於10月9日全台上映。

點圖放大body

