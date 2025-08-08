晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

才與粿粿傳婚變！范姜彥豐曬女兒照過父親節 網瘋猜老婆去向

〔記者林欣穎／台北報導〕藝人粿粿2022年和范姜彥豐結婚，婚後育有女兒「小粿醬」，常會在社群平台放閃，不過近期從男方分享的家庭照裡卻不見粿粿身影，而今（8）日是父親節，范姜彥豐在社群貼出與女兒的合照，仍未見粿粿身影，婚變傳聞再次引發討論。

粿粿2022年和范姜彥豐結婚，育有一女「小粿醬」，近日傳出婚變傳聞。（翻攝自IG）粿粿2022年和范姜彥豐結婚，育有一女「小粿醬」，近日傳出婚變傳聞。（翻攝自IG）

范姜彥豐曬出多張與女兒的照片，唯獨不見老婆粿粿，回顧近日粿粿社群，最近一次PO范姜合照，是停留在2個多月前，范姜社群則是4個月前有放日本滑雪合照，連最近范姜彥豐生日照都未見粿粿，范姜彥豐更在IG轉發有關婚姻信任的相關影片。

范姜彥豐曬與女兒的合照，唯獨不見老婆粿粿。（翻攝自IG）范姜彥豐曬與女兒的合照，唯獨不見老婆粿粿。（翻攝自IG）

兩人婚變消息隨之傳出，而面對外界猜測，夫妻倆皆未做出回應，粿粿則在日前於社群回應網友關心留言，「謝謝，希望一切都能好好的，希望大家都開心，我就開心，平安快樂。」也有網友猜測，是不是粿粿懷第二胎，打算3個月後才跟大家說，不過隨即也有網友表示，粿粿前陣子才出席活動而已。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中