才與粿粿傳婚變！范姜彥豐曬女兒照過父親節 網瘋猜老婆去向

〔記者林欣穎／台北報導〕藝人粿粿2022年和范姜彥豐結婚，婚後育有女兒「小粿醬」，常會在社群平台放閃，不過近期從男方分享的家庭照裡卻不見粿粿身影，而今（8）日是父親節，范姜彥豐在社群貼出與女兒的合照，仍未見粿粿身影，婚變傳聞再次引發討論。

粿粿2022年和范姜彥豐結婚，育有一女「小粿醬」，近日傳出婚變傳聞。（翻攝自IG）

范姜彥豐曬出多張與女兒的照片，唯獨不見老婆粿粿，回顧近日粿粿社群，最近一次PO范姜合照，是停留在2個多月前，范姜社群則是4個月前有放日本滑雪合照，連最近范姜彥豐生日照都未見粿粿，范姜彥豐更在IG轉發有關婚姻信任的相關影片。

請繼續往下閱讀...

范姜彥豐曬與女兒的合照，唯獨不見老婆粿粿。（翻攝自IG）

兩人婚變消息隨之傳出，而面對外界猜測，夫妻倆皆未做出回應，粿粿則在日前於社群回應網友關心留言，「謝謝，希望一切都能好好的，希望大家都開心，我就開心，平安快樂。」也有網友猜測，是不是粿粿懷第二胎，打算3個月後才跟大家說，不過隨即也有網友表示，粿粿前陣子才出席活動而已。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法