阿信變紅娘！五月天成許願池 揪小虎隊合體機率大於「這一組」？

〔記者陳慧玲／台北報導〕自從五月天7月兩度在自己的演唱會上力促F4合體後，網友不斷把五月天當成「許願池」，阿信也被戲稱是流行音樂界的「紅娘」，之前阿信在社群開放許願，結果網友期待度最高的合體團體是「小虎隊」，還有網友發揮想像力，光是看到阿信潮牌的一顆「青蘋果」，也能聯想到阿信有意促成小虎隊合體。

阿信開放許願，網友最想看到小虎隊合體。（相信音樂提供）

其實看到F4兩度合體的感人畫面，很多網友也開始期待曾經追星過的團體，如今無法同台的團體能重新回歸，因此阿信開放許願時，最多網友想看到小虎隊合體，另外也有不少粉絲想看到S.H.E合體演出，儘管田馥甄、Selina和Ella私下在重要場合已多次合體，不過以S.H.E之姿同台開唱的畫面，還是歌迷最期盼的。

請繼續往下閱讀...

阿信潮牌曾推出青蘋果絨毛玩偶，讓網友聯想到《青蘋果樂園》。（STAYREAL提供）

小虎隊的《青蘋果樂園》是歌迷難忘的代表作，有趣的是，阿信潮牌STAYREAL也推出過青蘋果絨毛玩偶，相當可愛，但竟有網友天馬行空想像，阿信心裡一定也存在小虎隊《青蘋果樂園》回憶，加上五月天「諾亞方舟」2013年8月17日在北京鳥巢演唱會上，曾邀到吳奇隆在開場影片中扮演新聞主播，因此他和五月天已有合作淵源，經過12年之後，小虎隊吳奇隆、蘇有朋、陳志朋是否真有機會合體和五月天同台？歌迷都很期待，不過對於五月天是否真的在計畫邀請小虎隊合體？相信音樂表示「不回應」。

飛輪海。（資料照）

另外在網友許願名單中，也有人提到「飛輪海」，不過很多網友覺得機率可能不會高於小虎隊，多半認為炎亞綸和另三位成員汪東城、辰亦儒、吳尊比較沒有互動了，漸行漸遠狀況下，想揪「飛輪海」合體演出，難度也相對較高。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法