晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

阿信變紅娘！五月天成許願池 揪小虎隊合體機率大於「這一組」？

〔記者陳慧玲／台北報導〕自從五月天7月兩度在自己的演唱會上力促F4合體後，網友不斷把五月天當成「許願池」，阿信也被戲稱是流行音樂界的「紅娘」，之前阿信在社群開放許願，結果網友期待度最高的合體團體是「小虎隊」，還有網友發揮想像力，光是看到阿信潮牌的一顆「青蘋果」，也能聯想到阿信有意促成小虎隊合體。

阿信開放許願，網友最想看到小虎隊合體。（相信音樂提供）阿信開放許願，網友最想看到小虎隊合體。（相信音樂提供）

其實看到F4兩度合體的感人畫面，很多網友也開始期待曾經追星過的團體，如今無法同台的團體能重新回歸，因此阿信開放許願時，最多網友想看到小虎隊合體，另外也有不少粉絲想看到S.H.E合體演出，儘管田馥甄、Selina和Ella私下在重要場合已多次合體，不過以S.H.E之姿同台開唱的畫面，還是歌迷最期盼的。

阿信潮牌曾推出青蘋果絨毛玩偶，讓網友聯想到《青蘋果樂園》。（STAYREAL提供）阿信潮牌曾推出青蘋果絨毛玩偶，讓網友聯想到《青蘋果樂園》。（STAYREAL提供）

小虎隊的《青蘋果樂園》是歌迷難忘的代表作，有趣的是，阿信潮牌STAYREAL也推出過青蘋果絨毛玩偶，相當可愛，但竟有網友天馬行空想像，阿信心裡一定也存在小虎隊《青蘋果樂園》回憶，加上五月天「諾亞方舟」2013年8月17日在北京鳥巢演唱會上，曾邀到吳奇隆在開場影片中扮演新聞主播，因此他和五月天已有合作淵源，經過12年之後，小虎隊吳奇隆、蘇有朋、陳志朋是否真有機會合體和五月天同台？歌迷都很期待，不過對於五月天是否真的在計畫邀請小虎隊合體？相信音樂表示「不回應」。

飛輪海。（資料照）飛輪海。（資料照）

另外在網友許願名單中，也有人提到「飛輪海」，不過很多網友覺得機率可能不會高於小虎隊，多半認為炎亞綸和另三位成員汪東城、辰亦儒、吳尊比較沒有互動了，漸行漸遠狀況下，想揪「飛輪海」合體演出，難度也相對較高。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中