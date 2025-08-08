晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

昔世壯運籃球「流血拚冠」！王陽明揭新身分自嘲菜鳥 超狂動向曝

〔記者林欣穎／台北報導〕王陽明、張懷秋、禾浩辰、章廣辰、李齊錄製籃球生存實境節目《白日夢籃球隊》正式開鏡，由籃壇知名教練、現任臺北台新戰神執行長黃萬隆領軍聯手孫恪傑、Dtrue、王柏凱、朱以群、蕭育閎、黃鵬宇等6位熱血素人，組成一支夢想與實力兼具的「白日夢籃球隊」。

《白日夢籃球隊》王陽明（前中）首擔任實境節目製作人，總教練黃萬隆（左二）親自帶隊訓練。（犢影制作、有意思國際傳播提供）《白日夢籃球隊》王陽明（前中）首擔任實境節目製作人，總教練黃萬隆（左二）親自帶隊訓練。（犢影制作、有意思國際傳播提供）

身兼《白日夢籃球隊》球員與製作人的王陽明，親身投入鏡頭前後，他曾在今年雙北世界壯年運動會中帶傷奮戰、流血仍堅持打完全場，最終拿下銀牌。這股「拚到底」的精神也延續到節目中，「我不需要最多上場時間，也不需要是作為進攻的第一選擇，籃球是團隊運動，為彼此成就與犧牲，才是最有價值的事。」

章廣辰（右起）、禾浩辰、李齊為夢想而戰。（犢影制作、有意思國際傳播提供）章廣辰（右起）、禾浩辰、李齊為夢想而戰。（犢影制作、有意思國際傳播提供）

王陽明首次擔任實境節目製作人，他自稱「菜鳥」，也感謝監製與另兩位製作人的支持，坦言在籃球與娛樂性之間取得平衡是最大挑戰，「節目雖然是比賽，但還是希望帶給觀眾娛樂與熱血並存的感受。」過去的經歷也讓他在製作過程中更能同理球員的需求，他直呼：「我已經23年沒有跟一群人每天訓練、吃飯、比賽，那種全力以赴狀態很珍貴，讓我血液裡不服輸的個性燃燒，我相信黃萬隆總教練也是一樣的，輸贏很重要，但享受過程更重要。」

張懷秋則希望藉由節目彌補「跟籃球告別的遺憾」，從小學到高中都是校隊主力的他，卻在高三時期因叛逆愛玩而提前退隊、留下遺憾。如今重返球場，就是為了彌補當年的衝動，他表示：「我曾經跟籃球有誤會。25年前我無聲的告別，想透過這次機會重新突破自己，彌補那段與籃球失去聯繫的日子，希望將句點改成逗點，以另一種形式，繼續陪著我走下去。」

王陽明身兼球員與製作人，坦言節目在籃球與娛樂性之間取得平衡，是最大挑戰。（犢影制作、有意思國際傳播提供）王陽明身兼球員與製作人，坦言節目在籃球與娛樂性之間取得平衡，是最大挑戰。（犢影制作、有意思國際傳播提供）

來自HBL（高中籃球聯賽）體系的禾浩辰，期許擔綱團隊中的溝通橋樑，「我會把本分做好，有能力之餘也照顧到隊友。」章廣辰則透露，這趟挑戰是為了重溫青春的熱血，他希望以如今累積了豐富經驗的年紀跟身體，再次感受當年對籃球的熱愛。

至於國際小提琴冠軍李齊，這次不拉琴改打球，他提到：「我愛籃球愛到奉獻了兩個十字韌帶！別人都說不要用興趣挑戰職業，但是我最愛做的事，就是挑戰自己。」

明星加上熱血素人等11位球員於開鏡日正式亮相，面對高強度集訓與真實賽制，他們將同心協力挑戰極限，開啟屬於自己的第二次機會。節目以「Second Chance 永遠不嫌晚」為核心精神，邀請黃萬隆總教練親自操刀訓練球員的體能與心理韌性《白日夢籃球隊》預計於2025年12月播出，勢必掀起一波見證夢想重啟的力量。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中