昔世壯運籃球「流血拚冠」！王陽明揭新身分自嘲菜鳥 超狂動向曝

〔記者林欣穎／台北報導〕王陽明、張懷秋、禾浩辰、章廣辰、李齊錄製籃球生存實境節目《白日夢籃球隊》正式開鏡，由籃壇知名教練、現任臺北台新戰神執行長黃萬隆領軍聯手孫恪傑、Dtrue、王柏凱、朱以群、蕭育閎、黃鵬宇等6位熱血素人，組成一支夢想與實力兼具的「白日夢籃球隊」。

《白日夢籃球隊》王陽明（前中）首擔任實境節目製作人，總教練黃萬隆（左二）親自帶隊訓練。（犢影制作、有意思國際傳播提供）

身兼《白日夢籃球隊》球員與製作人的王陽明，親身投入鏡頭前後，他曾在今年雙北世界壯年運動會中帶傷奮戰、流血仍堅持打完全場，最終拿下銀牌。這股「拚到底」的精神也延續到節目中，「我不需要最多上場時間，也不需要是作為進攻的第一選擇，籃球是團隊運動，為彼此成就與犧牲，才是最有價值的事。」

請繼續往下閱讀...

章廣辰（右起）、禾浩辰、李齊為夢想而戰。（犢影制作、有意思國際傳播提供）

王陽明首次擔任實境節目製作人，他自稱「菜鳥」，也感謝監製與另兩位製作人的支持，坦言在籃球與娛樂性之間取得平衡是最大挑戰，「節目雖然是比賽，但還是希望帶給觀眾娛樂與熱血並存的感受。」過去的經歷也讓他在製作過程中更能同理球員的需求，他直呼：「我已經23年沒有跟一群人每天訓練、吃飯、比賽，那種全力以赴狀態很珍貴，讓我血液裡不服輸的個性燃燒，我相信黃萬隆總教練也是一樣的，輸贏很重要，但享受過程更重要。」

張懷秋則希望藉由節目彌補「跟籃球告別的遺憾」，從小學到高中都是校隊主力的他，卻在高三時期因叛逆愛玩而提前退隊、留下遺憾。如今重返球場，就是為了彌補當年的衝動，他表示：「我曾經跟籃球有誤會。25年前我無聲的告別，想透過這次機會重新突破自己，彌補那段與籃球失去聯繫的日子，希望將句點改成逗點，以另一種形式，繼續陪著我走下去。」

王陽明身兼球員與製作人，坦言節目在籃球與娛樂性之間取得平衡，是最大挑戰。（犢影制作、有意思國際傳播提供）

來自HBL（高中籃球聯賽）體系的禾浩辰，期許擔綱團隊中的溝通橋樑，「我會把本分做好，有能力之餘也照顧到隊友。」章廣辰則透露，這趟挑戰是為了重溫青春的熱血，他希望以如今累積了豐富經驗的年紀跟身體，再次感受當年對籃球的熱愛。

至於國際小提琴冠軍李齊，這次不拉琴改打球，他提到：「我愛籃球愛到奉獻了兩個十字韌帶！別人都說不要用興趣挑戰職業，但是我最愛做的事，就是挑戰自己。」

明星加上熱血素人等11位球員於開鏡日正式亮相，面對高強度集訓與真實賽制，他們將同心協力挑戰極限，開啟屬於自己的第二次機會。節目以「Second Chance 永遠不嫌晚」為核心精神，邀請黃萬隆總教練親自操刀訓練球員的體能與心理韌性《白日夢籃球隊》預計於2025年12月播出，勢必掀起一波見證夢想重啟的力量。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法