娛樂 電視

沈玉琳病中迎父親節！怕等不到10歲女兒結婚 李雅英林襄發聲藏洋蔥

〔記者林欣穎／台北報導〕57歲沈玉琳上月底病倒入院確診血癌，目前正在治療休養當中，其妻芽芽、好友潘若迪時常到醫院探望。今（8）日正逢父親節無奈因病只能在院中度過，沈玉琳過去就曾透露自己相當重視健康，就怕等不到10歲女兒長大。

沈玉琳相當愛女兒，曾說要為了女兒活久一點。（翻攝自臉書）沈玉琳相當愛女兒，曾說要為了女兒活久一點。（翻攝自臉書）

沈玉琳相當疼愛妻女，曾直言「小孩才10歲，我不能倒下，得活久一點。」過去受訪談及女兒總是充滿溫柔，當時還搞笑說怕等不到女兒結婚那天，所以近年更加注重健康、還為此瘦身，沒想到如今卻因病住院。

在沈玉琳病況曝光後，有超過50名藝人為他留言打氣，今韓籍啦啦隊女神李雅英也特別用中文發文，祝福沈玉琳父親節快樂，他形容沈玉琳像老師、像大哥、也像爸爸一樣溫暖，「藉著父親節這個機會，想跟你說聲加油！我相信你一定會快快康復的，會一直等你、一直為你加油！」林襄看到後也留言說：「父親節快樂」網友則形容沈玉琳是台灣不分國籍的啦啦隊教父，紛紛為他打氣。

