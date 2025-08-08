晴時多雲

娛樂 電視

林義傑母親不抽菸卻罹肺癌 疑似「長期處油煙環境」所致

〔記者侯家瑜／台北報導〕頂尖超馬好手林義傑以挑戰徒步橫越撒哈拉沙漠的壯舉一舉成名，是少數在國際上知名的極地冒險者，先前率隊在智利極地超馬賽團體組勇奪冠軍，與隊友感動痛哭。近日他出席《聚焦2.0》，提到母親疑似因長期處在油煙環境下，導致罹患肺癌第一期，讓他不禁擔憂「肺癌家族化」的風險。而隊友耕薪建設董事長黃張維同樣提到父親過去罹患肺癌，化療多次後，最終仍不幸逝世。

林義傑（中）率隊奪下智利極地超級馬拉松團體賽冠軍。左為高文音、右為黃張維。（年代提供）林義傑（中）率隊奪下智利極地超級馬拉松團體賽冠軍。左為高文音、右為黃張維。（年代提供）

林義傑透露母親年事已高，經常就醫檢查，有次感到胸悶不適，醫生將她轉診至胸腔科，竟診斷出罹患肺癌第一期，所幸即早發現，已經進行開刀切除，目前僅需持續追蹤即可，卻讓身為運動員的他憂心自己恐成為肺癌患者。林義傑提到母親不抽菸，但以前從事自助餐飲工作，懷疑是長期處在油煙的環境下所致。

同場黃張維提到父親曾罹患肺癌，歷經400多天的化療療程，令人遺憾的是最終未能戰勝病魔。現場醫師陳百璽表示部分油煙中的物質恐致細胞病變罹癌，可說是家庭主婦的致命關鍵，因此平時應保持廚房通風，並強調家族史確實是肺癌最大的危險因素，提醒兩人家族中有罹患肺癌的病史，建議要去做低劑量斷層掃描。

林義傑已習慣極地馬拉松強度，少有受傷情況。（年代提供）林義傑已習慣極地馬拉松強度，少有受傷情況。（年代提供）

此外，林義傑也在節目中分享七天六夜的超馬賽過程，今年4月林義傑率隊黃張維及李銘峰參加智利阿塔卡瑪極地超級馬拉松比賽，三位年齡加總近150歲的大叔們，成功在40幾個參賽國家中脫穎而出，奪下極地超馬團體組冠軍，光榮歸國，林義傑表示自己已經習慣越野地形的強度，因此鮮少受傷。

