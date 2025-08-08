晴時多雲

娛樂 電視

威廉當爸後首次父親節 長文告白再為閃兵案道歉

〔記者侯家瑜／台北報導〕威廉日前因捲入「藝人閃兵案」，形象受挫，主持的《食尚玩家》、《效廉出發吧！》暫停拍攝，《來吧！哪裡怕》第二季也延後開錄。父親節這天，他在社群以一封感性長文，並對兩個孩子百香果與檸檬深情告白，同時再次為過往的錯誤公開道歉。

威廉在信中寫道，今年是他第一次以父親身分過父親節，孩子們的笑鬧與哭聲雖讓生活變得混亂，卻也讓人生更有意義，「看到你們無邪的笑容，我才真正明白什麼叫做生命的奇蹟與美好。」他透露從當爸爸那天起，就立志成為讓孩子驕傲的父親，但明白這需要一步步用行動累積。

威廉在社群感性發文。（資料照，記者胡舜翔攝）威廉在社群感性發文。（資料照，記者胡舜翔攝）

威廉也談到教育觀念，表示未來孩子難免會犯錯，他會先接住孩子的情緒，陪他們面對問題，「重要的是勇敢面對錯誤，這是最重要的力量。」他感嘆在教孩子的同時，他也在反思自己，「我也曾犯錯，現在正在為過去一時的僥倖承擔後果，造成夥伴與合作廠商困擾，我深感抱歉，也必須負責。」

威廉坦言自己或許還不夠格成為孩子驕傲的爸爸，但會努力朝這個方向前進，最後溫柔告白：「謝謝你們成為我的兒子與女兒，讓我真正理解了什麼是責任、愛與勇氣。我愛你們的媽媽，也愛你們。」也祝福全天下的爸爸們節日快樂。

