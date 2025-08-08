晴時多雲

娛樂 電視

周華健準備當阿公！混血帥兒新婚放話「生3個小孩」

〔記者蕭方綺／台北報導〕周厚安5月分享新婚好消息，近日受品牌邀請，拍攝父親節特別企劃影片，分享與父親周華健之間的情感與價值觀傳承。適逢父親節，他透露希望明年能迎接第一個孩子並計畫生三個小孩，周厚安說：「我爸從不要求我做什麼，這點我很想傳給我的孩子，只要他們找到有興趣的事，認清自己的優點與缺點，從擅長的地方開始，然後彌補自身不足，其他我都會支持。」

周厚安受爸爸周華健穿衣哲學深。（IFCHIC提供）周厚安受爸爸周華健穿衣哲學深。（IFCHIC提供）

周厚安坦言自己和爸爸的性格截然不同，父子間的性格反差也體現在相處模式中，周厚安說：「我爸很嚴格，從小他就教我要有禮貌，比如筷子怎麼拿、什麼時候該跟誰打招呼，要求很高。」他笑稱現在與爸爸通電話時，老婆甚至覺得他們像「員工與老闆」而非父子。

剛新婚的周厚安盼望明年生小孩。（IFCHIC提供）剛新婚的周厚安盼望明年生小孩。（IFCHIC提供）

談及童年，周厚安展示爸爸送給他的兩件禮物，一個是蝙蝠俠的模型，周厚安表示這些模型都是朋友送的或者周華健出國工作時買的，本來都是裝飾用，周厚安說： 「我爸很大方全拿出來給我玩，他希望透過我跟玩具之間的角色扮演，創造我的想像力，長大後，他送了我一個地球儀，跟我說要認識世界，提出所有問題前都要先想過、再發問，三思而後行，這點我倒是跟我爸很像。」

蝙蝠俠玩偶是周華健送周厚安，希望他能充滿想像力。（IFCHIC提供）蝙蝠俠玩偶是周華健送周厚安，希望他能充滿想像力。（IFCHIC提供）

在時尚哲學上，周厚安深受父親90年代經典造型的影響，喜歡戴棒球帽、穿T恤、牛仔褲，他說爸爸的時尚哲學是「買東西要少而精，買好的，然後好好保養、珍惜使用。」他至今仍穿著父親在他18歲時送的黑色皮衣外套，周厚安說：「我以前都很怕用好東西，我怕會用壞，但後來發現好東西更是要拿來用，但是也要珍惜，這也是我爸給我的一個很重要的概念。」

不過他也提到，父親對他的演藝事業有更高期待，盼望他未來能從演員轉型為導演或製片，周厚安笑說:「我爸從我國中時就有導演夢，或許是把未完的夢想放在我身上，但主要他希望我當自己的老闆，規劃自己的路。」不過，周厚安認為自己經驗尚淺，目前還是專注在演員路上努力累積。

