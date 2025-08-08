晴時多雲

娛樂 最新消息

陳沂提閩南狼「誣陷內幕」 力挺鍾明軒狠批網路霸凌

〔記者侯家瑜／台北報導〕網紅「閩南狼」陳柏源近日接連爆料昔日戰友、反共網紅「八炯」溫子渝，先是指控對方效法納粹，引發熱議，6日更坦承當初兩人合作拍攝的統戰紀錄片，雖有真實題材，但部分內容未經完整查證，導致網紅鍾明軒遭到網路圍剿，令他心裡感到愧疚。對此，網紅陳沂也在臉書發文聲援鍾明軒。

陳沂痛批惡意抹紅與網路霸凌。（翻攝自臉書）陳沂痛批惡意抹紅與網路霸凌。（翻攝自臉書）

陳沂直言閩南狼的爆料等於替對方平反，揭露當年拍片的核心目的就是不擇手段誣陷。她痛批有人明知鍾明軒只是拍了中國旅遊Vlog，卻被惡意抹紅為收紅錢、搞統戰，甚至不惜捏造假證據，造成他身心重創，形容這是可怕的網路霸凌。

陳沂感嘆當平反影片曝光後，仍有人留言「反正我就是討厭他」，彷彿之前的惡意與攻擊都不存在。她強調事實已證明鍾明軒無辜，卻依舊有人抱持成見，這種態度令人心寒。她更透露，近期因遊戲結識鍾明軒，發現他比想像中更堅強善良，「面對鋪天蓋地的惡意，他一個人撐過來了，難以想像有多少人可能因此消失」。

鍾明軒被捲入統戰爭議，如今獲友人力挺平反。（翻攝自臉書）鍾明軒被捲入統戰爭議，如今獲友人力挺平反。（翻攝自臉書）

最後，陳沂呼籲，「我們沒辦法阻止世界的惡意，但至少要勇敢正直，直挺挺地站著，看壞人一個個倒下！」鍾明軒則在留言區回覆：「謝謝妳，但明天遊戲局我還是要贏回來。」輕鬆互動化解沉重氣氛。

點圖放大body

