（專訪）高伊玲為癌母暫別演藝圈！等14年獲封影后：最笨的人才做這行

高伊玲坦言辭去行腳節目主持人工作，是為了陪伴母親。（記者陳奕全攝）

〔記者廖俐惠／專訪〕許多人對「鴨子」高伊玲的印象是在行腳節目中上山下海的模樣，她還曾經入圍金鐘獎，不過某一天高伊玲卻毅然決然放下主持棒，一度暫時消失在大眾視野，原來這一切與她的母親有關。

高伊玲今年憑藉著電影《我家的事》獲得台北電影節影后的殊榮，她最要感謝的就是媽媽。高伊玲的母親晚年罹癌、病痛纏身，身為女兒的她當時正主持行腳節目《世界正美麗》，周遊列國，有一天到日本出外景，突然覺得心裡怪怪的，決定打電話回家，卻發現沒人接，等到父親接起電話，才知道母親病情加重，只是爸爸報喜不報憂。

請繼續往下閱讀...

高伊玲自嘲最笨的人才會踏入演藝圈。（記者陳奕全攝）

「最笨的人才會做這一行！」她自嘲，在演藝圈工作必要時得「拋家棄子」，就算家裡出事，也不是第一個趕回去的。當時，高伊玲意識到陪伴母親的時間不多了，決定拋下演藝圈光鮮亮麗的一面，停止所有工作，專心照顧媽媽，陪伴她走最後一哩路。她是三姊妹中的老大，在母親臨終前，爸爸將所有醫院的手續、後續相關事宜，全交給高伊玲負責，「我爸訓練我，在媽媽不在的時候，要有勇氣、智慧去處理事情。」

高伊玲談起母親，難以控制情緒。（記者陳奕全攝）

爸爸要女兒學會堅強，但喪母之痛又有誰能夠輕易釋懷，在訪問當下，高伊玲邊哭邊拿著衛生紙擦眼淚，如果還有機會，她想對媽媽說「對不起」、「謝謝」，對不起是她覺得作為女兒還可以做得更好，謝謝則是一路以來母親義無反顧的支持，儘管擔心女兒踏入收入不穩定的演藝圈可能有一餐沒一餐，但還是全力成為女兒的後盾。

所以，高伊玲現在沒有任何後悔，「我是要後悔什麼，如果我後悔了，就辜負了她們對我的心意！」她堅定說道。

高伊玲並不後悔，如果後悔就辜負了家人對她的心意。（記者陳奕全攝）

2011年，高伊玲第一次入圍金鐘獎，當時母親才過世兩個禮拜，她和爸爸在家抱頭痛哭；2025年，她成功以電影《我家的事》擊敗張艾嘉等強敵，獲封影后，當時的得獎感言感動許多人。高伊玲透露，「這個得獎感言，其實我想了14年，從第一次入圍到現在，有一天如果我可以上台謝謝大家，我要講這些話。」這一個寫給母親的得獎感言，等了14年才終於有機會說出口，她不驕傲、不自滿，接下來要繼續用作品說話。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法