娛樂 最新消息

A-Lin找彭佳慧幫腔！《歌手》總決賽搶冠 對決單依純王力宏

〔記者邱奕欽／台北報導〕《歌手2025》總冠軍戰今（8日）晚登場，台灣實力唱將A-Lin歷經數周激戰，終於挺進決賽，這次她找來「金曲歌后」彭佳慧同台助陣，2人將聯手演唱林憶蓮經典曲《傷痕》，雙后對唱氣場強烈堪稱夢幻組合，被視為最有實力問鼎冠軍的黃金搭檔。

A-Lin（右）今晚將攜手彭佳慧力拚《歌手2025》冠軍寶座。（翻攝自微博）A-Lin（右）今晚將攜手彭佳慧力拚《歌手2025》冠軍寶座。（翻攝自微博）

彭佳慧一現身就開玩笑說要送A-Lin一瓶好酒，「就像她的歌聲一樣，值得細細品味。」A-Lin聽聞後秒挑眉笑說「我已經戒酒2天了」，展現私下姐妹情深的一面。2人不僅默契十足，更以純熟唱功、深厚情感打動人心，備受歌迷期待。

敵方陣營同樣來勢洶洶，大熱門單依純找來「金曲歌王」王力宏合唱《落葉歸根》，2人搭檔取名「紅一輩子」展現自信火力；來自馬來西亞的李佳薇則與孫楠攜手挑戰高難度曲目《燃燒》，各個黃金組合即將在總決戰火力全開，究竟誰能奪下《歌手2025》年度封號，答案將在今晚揭曉。

點圖放大header
點圖放大body

