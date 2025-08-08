晴時多雲

娛樂 最新消息

史上最高！《鬼滅之刃》預售達5600萬天文數字 威秀保證：特典一定夠

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》光是預售就高達5600萬。（木棉花提供）《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》光是預售就高達5600萬。（木棉花提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》在今天（8日）上映，全台最速場是在0點0分，威秀影城的資深公關經理李光爵受訪，透露光是一周的預售票房就高達5600萬，是史上最高，簡直是天文數字，導致無法預測最後票房會飆到哪去。

威秀資深公關經理李光爵凌晨現身信義威秀受訪。（記者廖俐惠攝）威秀資深公關經理李光爵凌晨現身信義威秀受訪。（記者廖俐惠攝）

繼《劇場版「鬼滅之刃」無限列車篇》之後，暌違5年又有《鬼滅之刃》劇場版上映，李光爵指出，今天深夜的「首夜場」幾乎是滿座的狀態，「大家都可以看到售票系統每場滿座的狀況，首夜場滿座相當高，高到剩下前兩排，《鬼滅之刃》粉絲動員、向心力非常強。」

《鬼滅之刃》首夜場觀看粉絲不少。（記者廖俐惠攝）《鬼滅之刃》首夜場觀看粉絲不少。（記者廖俐惠攝）

李光爵進一步指出，2019年的《復仇者聯盟：終局之戰》最早是6點上映，觀眾4、5點起床出門看電影，但《鬼滅之刃》是逼大家不睡覺、熬夜來欣賞首夜放映，意義非凡。提到《終局之戰》，李光爵表示，上一次預售票房這麼好的作品就是《終局之戰》，但《終局之戰》花兩個禮拜才達到的預售成績，《鬼滅之刃》花了一個禮拜就超標20%以上，「期望可以挑戰《終局之戰》全台灣9億的數字，疫情後要有這麼賣座的電影，《無限列車》做了6.3億，是在極特殊的背景之下，日本賣到這種程度、破百億的票房，台灣能不能對標日本出現超賣座的狀態，電影周邊、小卡及特典都能吸引粉絲。」

《鬼滅之刃》周邊吸引力強大。（記者廖俐惠攝）《鬼滅之刃》周邊吸引力強大。（記者廖俐惠攝）

提到特典，李光爵掛保證「我相信夠」，還強調已經親自去巡視貨量，要粉絲們安心買票。至於有粉絲敲碗希望能有「鬼滅之刃馬拉松」活動，李光爵強調，這取決於代理商以及日方的討論，並非影城可以決定。

《鬼滅之刃》在信義威秀每隔15分鐘就播出一場。（記者廖俐惠攝）《鬼滅之刃》在信義威秀每隔15分鐘就播出一場。（記者廖俐惠攝）

今年暑假電影票房開紅盤，李光爵直指7月簡直讓業界喜出望外，包括《F1》賣到超出期待，《不可能的任務：最終清算》達到預期，《名偵探柯南：獨眼的殘像》也穩住基本盤，「今年第一季普遍做不好，7月份彌補整個上半年不夠強的失落狀態，一口氣在7月像吃了大補丸一樣，全部都復活了！希望8月份接下來的《鬼滅》、《角頭》、《進行曲》及《96分鐘》，可以成功把暑假一直延燒後到秋天。」

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》在台灣為「輔12」，未滿12歲不得觀看。李光爵表示，片商以及戲院都為此事做了宣傳，不建議家長試圖帶小學生觀看，「畢竟是法規，希望大家能夠配合，好好觀賞電影。」李光爵指出，電影當中確實有比較血腥的畫面，不希望小孩出現什麼狀況，希望家長能夠將心比心。

點圖放大body

