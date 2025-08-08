晴時多雲

娛樂 最新消息

早稻田台灣正妹是最美星二代！蔡詩萍被愛女打敗驚呼：嚇死寶寶我啊

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台北市文化局長蔡詩萍，日前在社群曬出寶貝女兒蔡中泠的照片，掀起網上熱烈迴響，觸及率逼近百萬，讓他傻眼表示：「天啊，我真的老了嗎？我真的沒有吸引力了嗎？」

蔡詩萍與前主播林書煒的女兒蔡中泠今年20歲，目前就讀日本早稻田大學，更因為外型亮麗，吸引不少粉絲關注，誇讚她是最美星二代。

蔡詩萍日前在社群曬出寶貝女兒蔡中泠（圖）的照片。（翻攝自臉書）蔡詩萍日前在社群曬出寶貝女兒蔡中泠（圖）的照片。（翻攝自臉書）

蔡詩萍近來在社群曬出女兒近照，喊話要寶貝女兒放暑假趕快回家，他透露這張照片是女兒親自挑給他的，因為現在要使用她的照片，必須先經過同意。他照做之後，發現該貼文觸及人數高達95.6萬，忍不住驚呼：「嚇死寶寶我啊。」

蔡詩萍納悶發聲，為什麼平常自己的貼文沒有那麼多人看，反而只要出現女兒，數字就暴衝。他打趣寫下：「為什麼我貼文，就沒法那麼多人觸及？只要貼她有關的畫面或話題，就會大幅超過她的媽咪她的爸比？這到底怎麼回事呢？」最後才又寫道：「還好，她是我女兒，她知道沒有爸比沒有媽咪，不會有美麗的她！」

點圖放大
點圖放大

