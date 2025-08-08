晴時多雲

娛樂 音樂

清邁天天遇暴雨！Ozone急擠上車崩潰「相當濕黏」

〔記者張釔泠／台北報導〕Ozone推出首本寫真書《沒去過的地方Never Been》，書中唯一的正裝造型曝光，6人在清邁的街頭換上帥氣逼人的西裝，卻沒想到遇到超大的午後雷陣雨，6人搞笑的擠上嘟嘟車躲雨，擠在後方的佳辰、哲言和煥鈞幾乎沒有空間，整個人心須半懸空才能進行拍攝，相當考驗他們的核心肌力。看到帥氣的照片，他們都忍不住笑說：「照片是真的很好看，但其實我們在現場全身都相當溼黏啊！」

Ozone寫真書帥氣正裝造型首度曝光。（索尼提供）Ozone寫真書帥氣正裝造型首度曝光。（索尼提供）

Ozone在清邁拍攝寫真書期間，幾乎天天都碰到超大暴雨，不過天公不作美，似乎更激起他們的熱血精神，在大雨中工作團隊有任何的拍攝需求，6人都是一口答應，拍好拍滿，工作上的拍攝結束，彼此還拿出手機互拍，甚至拍攝雨中的舞蹈影片，他們講到清邁行就十分開心，直說：「讓我們整理好，再一一跟大家分享。」

Ozone寫真書帥氣正裝造型首度曝光。（索尼提供）Ozone寫真書帥氣正裝造型首度曝光。（索尼提供）

Ozone寫真書帥氣正裝造型首度曝光。（索尼提供）Ozone寫真書帥氣正裝造型首度曝光。（索尼提供）

即將迎接成軍三週年的Ozone，將於9/13在台北Legacy、9/20在台中Legacy和9/27高雄後台舉辦三場「2025 Ozone 3週年 FANCON：Never Been」，由於是Fan Meeting + Concert的FANCON型式，Ozone準備了滿滿的曲目，要給一路支持他們的歌迷最好看和好聽的演出。而這次備受好評的新單曲《沒去過的地方Never Been》也即將在9/13的台北場FANCON上解鎖，首次公開演唱。

