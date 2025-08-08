晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

國民老公當兵前動人力作終於要出實體 許光漢《青春18x2》藍光、DVD珍藏上市

〔記者許世穎／台北報導〕國內外擁有大批粉絲的「國民老公」許光漢，6日中午終於正式退伍，他當兵前上映的賣座電影《青春18x2 通往有你的旅程》終於將在本月底推出藍光BD及DVD。

該片改編自網路發表的遊記「青春．18 x 2 日本慢車流浪記」，由《餘命十年》藤井道人執導，許光漢和日本文青女神清原果耶主演，電影在去年在台上映大賣台幣7579萬元，上映天數長達292天，創下2024年首輪戲院上映天數最長的台灣電影紀錄，並入圍金馬獎最佳改編劇本、最佳攝影等4項大獎 。

許光漢（前）和清原果耶主演的賣座電影《青春18x2 通往有你的旅程》終於要推出實體影碟。（得利影視提供）許光漢（前）和清原果耶主演的賣座電影《青春18x2 通往有你的旅程》終於要推出實體影碟。（得利影視提供）

電影劇情緣起於18年前的台灣，追溯初戀的旅行從此開始，高中生Jimmy打工的地方出現了一位大他4歲、從日本來的背包客女孩Ami。兩人夏天一起打工，漸漸地Jimmy對Ami萌生純純的愛意，就在距離越來越近的時候，Ami突然要回日本，看著難以接受的Jimmy，Ami提出了「某個約定」。

時光飛逝，Jimmy回到久未進門的老家，在房間內找到18年前Ami從日本寄來的明信片。初戀的記憶湧上心頭，決定展開第一次在日本的單人旅行。Jimmy聽著和Ami有共通回憶的歌曲，坐火車前往她的故鄉。究竟Jimmy和Ami能夠再次相遇嗎？

《青春18x2 通往有你的旅程》藍光版本，首批加贈旅遊手札及劇照經典台詞貼紙。（得利影視提供）《青春18x2 通往有你的旅程》藍光版本，首批加贈旅遊手札及劇照經典台詞貼紙。（得利影視提供）

不少影迷一直敲碗想收藏實體影碟，代理發行的得利影視宣布實體版藍光BD、DVD將於8月29日在台上市。藍光收藏版除了收錄製作特輯、映後座談、劇照集錦外，首批還加贈旅遊手札（內附Jimmy旅行心情手記）以及劇照/經典台詞貼紙。

除了重溫許光漢飾演的Jimmy走過的旅程，還可以帶著旅行手札記下你自己的旅行心情。藍光、DVD將於博客來、PCHOME、MOMO、誠品線上、佳佳唱片、五大唱片、藍光先生等網路及實體通路販售。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中