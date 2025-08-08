國民老公當兵前動人力作終於要出實體 許光漢《青春18x2》藍光、DVD珍藏上市

〔記者許世穎／台北報導〕國內外擁有大批粉絲的「國民老公」許光漢，6日中午終於正式退伍，他當兵前上映的賣座電影《青春18x2 通往有你的旅程》終於將在本月底推出藍光BD及DVD。

該片改編自網路發表的遊記「青春．18 x 2 日本慢車流浪記」，由《餘命十年》藤井道人執導，許光漢和日本文青女神清原果耶主演，電影在去年在台上映大賣台幣7579萬元，上映天數長達292天，創下2024年首輪戲院上映天數最長的台灣電影紀錄，並入圍金馬獎最佳改編劇本、最佳攝影等4項大獎 。

許光漢（前）和清原果耶主演的賣座電影《青春18x2 通往有你的旅程》終於要推出實體影碟。（得利影視提供）

電影劇情緣起於18年前的台灣，追溯初戀的旅行從此開始，高中生Jimmy打工的地方出現了一位大他4歲、從日本來的背包客女孩Ami。兩人夏天一起打工，漸漸地Jimmy對Ami萌生純純的愛意，就在距離越來越近的時候，Ami突然要回日本，看著難以接受的Jimmy，Ami提出了「某個約定」。

時光飛逝，Jimmy回到久未進門的老家，在房間內找到18年前Ami從日本寄來的明信片。初戀的記憶湧上心頭，決定展開第一次在日本的單人旅行。Jimmy聽著和Ami有共通回憶的歌曲，坐火車前往她的故鄉。究竟Jimmy和Ami能夠再次相遇嗎？

《青春18x2 通往有你的旅程》藍光版本，首批加贈旅遊手札及劇照經典台詞貼紙。（得利影視提供）

不少影迷一直敲碗想收藏實體影碟，代理發行的得利影視宣布實體版藍光BD、DVD將於8月29日在台上市。藍光收藏版除了收錄製作特輯、映後座談、劇照集錦外，首批還加贈旅遊手札（內附Jimmy旅行心情手記）以及劇照/經典台詞貼紙。

除了重溫許光漢飾演的Jimmy走過的旅程，還可以帶著旅行手札記下你自己的旅行心情。藍光、DVD將於博客來、PCHOME、MOMO、誠品線上、佳佳唱片、五大唱片、藍光先生等網路及實體通路販售。

