娛樂 電影

鬼才導演驚悚監製！《王者》曝新預告 揭毛骨悚然驚懼旅程

〔記者許世穎／台北報導〕由《逃出絕命鎮》、《不！》鬼才導演喬登皮爾監製的運動恐怖片《王者》昨（7）日曝光全新預告，《小姐好白》馬龍韋恩斯重返驚悚電影領域，化身傳奇四分衛，新版《是誰搞的鬼》男星泰瑞克懷瑟斯則飾演他的學徒，帶來一場令人毛骨悚然的驚懼旅程，深入探討不擇手段追求名聲、偶像崇拜與卓越的黑暗核心。

馬龍韋恩斯在《王者》重返驚悚電影領域。（UIP提供）馬龍韋恩斯在《王者》重返驚悚電影領域。（UIP提供）

電影描述一名備受矚目的四分衛明日之星卡麥隆把人生和身分都獻給了美式足球，就在職業球隊舉行年度選秀聯合測試營的前夕，他遭到一名情緒失控的粉絲攻擊，導致腦部受到重創，可能終結他的運動生涯。當他可能失去一切的時候，他心目中的偶像、八度拿下冠軍的傳奇四分衛艾塞亞主動伸出援手，讓他得到一線生機。

馬龍韋恩斯（中）在《王者》對泰瑞克懷瑟斯（左）進行魔鬼訓練。（UIP提供）馬龍韋恩斯（中）在《王者》對泰瑞克懷瑟斯（左）進行魔鬼訓練。（UIP提供）

卡麥隆受邀前往艾塞亞和網紅妻子同住的一處與世隔絕的訓練基地接受訓練，但隨著訓練的強度越來越激烈，艾塞亞令人著迷的魅力卻逐漸轉變成一股令人不安的黑暗力量，迫使卡麥隆一步步陷入迷失自我的危險深淵，而卡麥隆付出的代價可能遠比他當初想像的更多。

泰瑞克懷瑟斯在《王者》飾演備受矚目的四分衛明日之星。（UIP提供）泰瑞克懷瑟斯在《王者》飾演備受矚目的四分衛明日之星。（UIP提供）

該片由導演賈斯汀提平執導，他同時擔任共同編劇，劇本也為好萊塢備受好評的「黑名單」劇本。《王者》將於10月24日在台上映。

