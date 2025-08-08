「樓層噪音」引發全球共鳴！《噪音殺機》破百萬觀影人次

羅子秦／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕全球各地「樓層噪音」早已成為現代人共同經歷的「日常惡夢」，韓國電影《噪音殺機》由李先彬、金珉錫、韓秀娥、劉慶秀共同主演，探討噪音擾民的社會問題，引發韓國網友共鳴。

李先彬主演韓片《噪音殺機》熱銷117國。（采昌提供）

《噪音殺機》講述一名患有聽力障礙的姊姊，在長期飽受噪音困擾的妹妹突然失蹤後，踏上尋找真相的旅程。過程中，她捲入噪音製造者與受害者之間的激烈衝突，為觀眾帶來深刻共鳴與緊張懸疑的觀影體驗。

導演金秀珍表示，在撰寫劇本過程中，因樓層噪音已成為重大社會議題，經常可以在新聞中看到相關案例，「公寓作為建築空間，在南韓是非常熟悉的存在。正因為這種熟悉，我花費很多心思去思考如何利用它。太舊不行、太新也不對，我希望找到一個不會太小，但又能在鏡頭上呈現一定規模與張力的場景。」

《噪音殺機》台版海報。（采昌提供）

由於「樓層噪音」在全球各地都有高度共鳴，讓《噪音殺機》在韓國正式上映前，就廣受海外眾多重量級國際影展的熱烈邀約，成為全球焦點話題，更接連入選西班牙錫切斯影展、加拿大奇幻電影節、瑞士納沙泰爾奇幻影展、義大利佛羅倫斯韓國電影節、羅馬尼亞特蘭西瓦尼亞電影節等世界知名國際性影展。

此外，本片還創下銷售橫跨亞洲、歐洲與拉丁美洲等117個國家與地區的驚人紀錄，再度印證電影的全球話題性；導演金秀珍欣慰說：「這部電影的設定非常韓國化，海外觀眾能夠產生共鳴，準確理解我的意圖，並享受這部電影。」

尤其本片在南韓上映後，以驚人速度突破百萬觀影人次的損益平衡點，更吸引超過170萬觀眾進戲院搶看，全韓總票房直衝167億韓幣（約台幣3.7億元），展現驚人氣勢。《噪音殺機》將在8月29日全台上映。

