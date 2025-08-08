晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

「樓層噪音」引發全球共鳴！《噪音殺機》破百萬觀影人次

羅子秦／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕全球各地「樓層噪音」早已成為現代人共同經歷的「日常惡夢」，韓國電影《噪音殺機》由李先彬、金珉錫、韓秀娥、劉慶秀共同主演，探討噪音擾民的社會問題，引發韓國網友共鳴。

李先彬主演韓片《噪音殺機》熱銷117國。（采昌提供）李先彬主演韓片《噪音殺機》熱銷117國。（采昌提供）

《噪音殺機》講述一名患有聽力障礙的姊姊，在長期飽受噪音困擾的妹妹突然失蹤後，踏上尋找真相的旅程。過程中，她捲入噪音製造者與受害者之間的激烈衝突，為觀眾帶來深刻共鳴與緊張懸疑的觀影體驗。

導演金秀珍表示，在撰寫劇本過程中，因樓層噪音已成為重大社會議題，經常可以在新聞中看到相關案例，「公寓作為建築空間，在南韓是非常熟悉的存在。正因為這種熟悉，我花費很多心思去思考如何利用它。太舊不行、太新也不對，我希望找到一個不會太小，但又能在鏡頭上呈現一定規模與張力的場景。」

《噪音殺機》台版海報。（采昌提供）《噪音殺機》台版海報。（采昌提供）

由於「樓層噪音」在全球各地都有高度共鳴，讓《噪音殺機》在韓國正式上映前，就廣受海外眾多重量級國際影展的熱烈邀約，成為全球焦點話題，更接連入選西班牙錫切斯影展、加拿大奇幻電影節、瑞士納沙泰爾奇幻影展、義大利佛羅倫斯韓國電影節、羅馬尼亞特蘭西瓦尼亞電影節等世界知名國際性影展。

此外，本片還創下銷售橫跨亞洲、歐洲與拉丁美洲等117個國家與地區的驚人紀錄，再度印證電影的全球話題性；導演金秀珍欣慰說：「這部電影的設定非常韓國化，海外觀眾能夠產生共鳴，準確理解我的意圖，並享受這部電影。」

尤其本片在南韓上映後，以驚人速度突破百萬觀影人次的損益平衡點，更吸引超過170萬觀眾進戲院搶看，全韓總票房直衝167億韓幣（約台幣3.7億元），展現驚人氣勢。《噪音殺機》將在8月29日全台上映。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中