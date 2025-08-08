韋汝砸百萬創業「3個月回本」！進軍東南亞曝事業藍圖

〔記者林欣穎／台北報導〕韋汝近年創業有成，去年首度跨足電商，成為健康食品品牌創辦人兼老闆，近日她分享喜訊，韋汝也笑著回憶創業以來最「狼狽」的時刻。

韋汝自創健康食品。（健康食品RAW提供）

韋汝創辦健康食品品牌引爆市場狂潮，短短半個月狂賣3萬包，直接賣到缺貨。韋汝直呼沒預料到會這麼快賣光，「那段時間，整個團隊徹夜趕貨，我也跳下去一起包，包到手痛、手僵，但我心裡只有一個念頭這一切值得！」

談及創業甘苦，韋汝說以前錄影是表演給觀眾看，現在經營品牌，是對消費者負責，壓力完全不同，韋汝坦言創業初期挑戰很多，從研發口感、測試配方，到確保產品安全，每一個細節她都親自盯場，我希望這是自己會吃、也會推薦給家人朋友的產品，這樣才對得起支持我們的人。

韋汝自創健康食品。（健康食品RAW提供）

而這樣的執著也反映在投資策略上，去年韋汝與兩名好友合夥創立公司，初期砸下7位數資金。不到三個月就回本，讓她驚訝又欣慰。她也說希望品牌能走出台灣，讓更多人認識，「目前已經鎖定泰國、越南等東南亞國家，正積極規劃海外市場。」

