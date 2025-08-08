男星騎越野車「闖秘境翻車」 驚險畫面全被拍

〔記者林欣穎／台北報導〕YTR融融主持八大外景節目《自由的旅行者》，本週即迎來最刺激的行程，主持人融融與搭檔圖佳駕駛越野車，穿梭於土耳其千年風化而成的自然岩石秘境，過程驚險萬分，圖佳在行進途中不慎翻車，嚇壞工作人員。

傳統甜點淋上滿滿糖漿，融融（中）看得目瞪口呆。（八大提供）

緊跟在後的融融「職業病」上身，先在意鏡頭是否捕捉到這一驚險畫面，隨後趕緊上前關心搭檔狀況，圖佳拍拍屁股要大家別緊張，笑說：「小痛，沒事！」

融融與圖佳一致認證到土耳其必排行程－搭乘熱氣球。（八大提供）

八大綜合台《自由的旅行者》此趟土耳其之旅最受期待的熱氣球行程終於成功解鎖，因當地連日下雪、降雨導致飛行受阻，外景隊在苦等三天後終於圓夢。

《自由的旅行者》駕駛越野車行進過程，圖佳意外翻車。（八大提供）

拍攝當天好在天公作美、天候穩定，融融和圖佳搭乘全場最大的熱氣球升空，壯麗美景盡收眼底。圖佳則意外在空中巧遇粉絲，認出他是八大電視《WTO姐妹會》的新住民班底，令他又驚又喜。融融則是睽違五年再次舊地重遊，依然被熱氣球帶來的視覺震撼而感動，與圖佳異口同聲認證，土耳其絕對必排行程。

