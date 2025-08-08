晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

李浚赫「眼」技撩人帥翻 模仿《灌籃高手》偷吃步

羅子秦／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕浪漫愛情韓劇《我的完美秘書》將登台播出，女主角韓志旼飾演獵人頭公司CEO和男神李浚赫超甜互動，引來粉絲關注，其中韓志旼打趣表示，「導演把我們拍得太好看，怕粉絲看到真人會說『怎麼跟電視上不一樣』！」

《我的完美秘書》李浚赫表示，光看劇本就感受到溫暖療癒。（八大電視提供）《我的完美秘書》李浚赫表示，光看劇本就感受到溫暖療癒。（八大電視提供）

李浚赫這次擺脫以往演出的冷血角色，嘗試不同戲路，在《我的完美秘書》中飾演獨自扶養女兒的單親爸爸，個性溫柔且善解人意。

李浚赫表示，當初看劇本就感受到作品的溫暖療癒，角色帶點幽默感很貼近自己的性格；劇中多場他與韓志旼的對戲是零台詞、僅用眼神交流，單靠「眼」技就能撩人，李浚赫認為這是當下的氛圍，若硬要練習反而不自然。

李浚赫（左）是公司CEO韓志旼的完美秘書。（八大電視提供）李浚赫（左）是公司CEO韓志旼的完美秘書。（八大電視提供）

韓志旼分享拍攝過程有些畫面、台詞都是即興發揮，好比有場她坐在車子裡，李浚赫從後車廂拿出運動鞋，敲著車窗示意她換掉高跟鞋的貼心舉動，韓志旼坦言那一幕真的很有魅力，是會讓人心動。

另外兩人在籃球場的劇情，李浚赫仿效《灌籃高手》中單手拿球的經典畫面，韓志旼爆料籃球上其實有貼膠帶，才有辦法一手掌握，仍不減李浚赫捲起袖子打球的帥氣模樣。

《我的完美秘書》今起，每週一至五晚間7點於八大戲劇台播出。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中