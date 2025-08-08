李浚赫「眼」技撩人帥翻 模仿《灌籃高手》偷吃步

羅子秦／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕浪漫愛情韓劇《我的完美秘書》將登台播出，女主角韓志旼飾演獵人頭公司CEO和男神李浚赫超甜互動，引來粉絲關注，其中韓志旼打趣表示，「導演把我們拍得太好看，怕粉絲看到真人會說『怎麼跟電視上不一樣』！」

《我的完美秘書》李浚赫表示，光看劇本就感受到溫暖療癒。（八大電視提供）

李浚赫這次擺脫以往演出的冷血角色，嘗試不同戲路，在《我的完美秘書》中飾演獨自扶養女兒的單親爸爸，個性溫柔且善解人意。

請繼續往下閱讀...

李浚赫表示，當初看劇本就感受到作品的溫暖療癒，角色帶點幽默感很貼近自己的性格；劇中多場他與韓志旼的對戲是零台詞、僅用眼神交流，單靠「眼」技就能撩人，李浚赫認為這是當下的氛圍，若硬要練習反而不自然。

李浚赫（左）是公司CEO韓志旼的完美秘書。（八大電視提供）

韓志旼分享拍攝過程有些畫面、台詞都是即興發揮，好比有場她坐在車子裡，李浚赫從後車廂拿出運動鞋，敲著車窗示意她換掉高跟鞋的貼心舉動，韓志旼坦言那一幕真的很有魅力，是會讓人心動。

另外兩人在籃球場的劇情，李浚赫仿效《灌籃高手》中單手拿球的經典畫面，韓志旼爆料籃球上其實有貼膠帶，才有辦法一手掌握，仍不減李浚赫捲起袖子打球的帥氣模樣。

《我的完美秘書》今起，每週一至五晚間7點於八大戲劇台播出。

