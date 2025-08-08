晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

不只戀愛、搶親、屍變、逼婚還要忙打架！《金庸武俠世界》比想像更瘋狂

〔記者蕭方綺／台北報導〕在這個暑假掀起武俠熱潮的《金庸武俠世界之華山論劍》，以全新敘事視角再現江湖傳奇，全劇共分為四大單元，由孟子義、何與領銜主演的《九陰真經》率先登場，隨後接棒的還有周一圍、高偉光主演的《東邪西毒》、明道和何潤東主演的《南帝北丐》以及壓軸的《五絕爭鋒》。

《金庸武俠世界之華山論劍》中，周一圍的彈指收放自如。（龍華電視提供）《金庸武俠世界之華山論劍》中，周一圍的彈指收放自如。（龍華電視提供）

本劇以金庸經典《射鵰英雄傳》為藍本進行改編，是該作品的第八次電視翻拍版本，卻以獨特篇章式結構與角色視角創下新意。除了聚焦原著主線人物外，劇組也融合金庸筆下多位經典角色，並加入全新原創設定，讓人物關係與劇情更具層次。

在《九陰真經》單元中，孟子義驚艷演繹金庸筆下的傳奇女魔頭「梅超風」。角色原是出身富家的梅若華，卻幼年慘遭滅門，為復仇不惜偷取《九陰真經》，背叛師門，意外釀成師母（陳都靈 飾）身亡，更與新婚愛人陳玄風（何與 飾）天人永隔。一連串悲劇將她徹底推入黑化深淵。何與在她懷中氣絕、孟子義雙目流血淚的虐心畫面，被網友盛讚為「封神名場面」，也為日後《射鵰英雄傳》中令人聞風喪膽的梅超風，埋下悲劇性的根源。

高偉光在《金庸武俠世界之華山論劍》展現出爆發力，每一拳每一腿都凌厲生風。（龍華電視提供）高偉光在《金庸武俠世界之華山論劍》展現出爆發力，每一拳每一腿都凌厲生風。（龍華電視提供）

劇中也透露不少拍攝趣事，如梅超風誤以為師兄背叛，手持菜刀等人的畫面，其實靈感來自周一圍的臨場建議；而陳都靈飾演的馮衡雖中毒虛弱，仍為救梅若華奮不顧身，周一圍還在現場用「ICU理論」指導兩位女演員：「你們要當自己是重症病患，觀眾才會心疼。」這場「兩位纖纖弱女互救」的戲，不僅催淚也成為全劇一大亮點。

在《東邪西毒》單元中，黃藥師（周一圍 飾）與歐陽鋒（高偉光 飾）初登江湖，講述兩人結為兄弟的過程，一段英雄惺惺相惜的情誼悄然展開。其中動作場面則令武俠迷拍手叫好，尤其在全鎮鋪滿泥漿拍攝的泥地大戰場面，被讚「拍出武俠劇的新高度」。網友驚呼：「這才是武俠劇該有的樣子！」

孟子義（左）在《金庸武俠世界之華山論劍》原是清冷疏離、淡泊名利的隱世高手，卻在多次營救陳都靈，破戒動情。（龍華電視提供）孟子義（左）在《金庸武俠世界之華山論劍》原是清冷疏離、淡泊名利的隱世高手，卻在多次營救陳都靈，破戒動情。（龍華電視提供）

《南帝北丐》單元由《贅婿》、《折腰》導演鄧科執導，明道透露鄧導常拋開劇本即興拍攝，創意十足，現場總能激盪出意想不到的火花。該單元喜劇元素最濃，片場氣氛歡樂，甚至有哈妮克孜想公主抱何潤東、打鬧喊他「步驚雲」的爆笑場面。 

《金庸武俠世界之華山論劍》已於7/28起，在MOD影劇館+、Hami Video影劇館+每日更新上架。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中