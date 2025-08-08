不只戀愛、搶親、屍變、逼婚還要忙打架！《金庸武俠世界》比想像更瘋狂

〔記者蕭方綺／台北報導〕在這個暑假掀起武俠熱潮的《金庸武俠世界之華山論劍》，以全新敘事視角再現江湖傳奇，全劇共分為四大單元，由孟子義、何與領銜主演的《九陰真經》率先登場，隨後接棒的還有周一圍、高偉光主演的《東邪西毒》、明道和何潤東主演的《南帝北丐》以及壓軸的《五絕爭鋒》。

《金庸武俠世界之華山論劍》中，周一圍的彈指收放自如。（龍華電視提供）

本劇以金庸經典《射鵰英雄傳》為藍本進行改編，是該作品的第八次電視翻拍版本，卻以獨特篇章式結構與角色視角創下新意。除了聚焦原著主線人物外，劇組也融合金庸筆下多位經典角色，並加入全新原創設定，讓人物關係與劇情更具層次。

請繼續往下閱讀...

在《九陰真經》單元中，孟子義驚艷演繹金庸筆下的傳奇女魔頭「梅超風」。角色原是出身富家的梅若華，卻幼年慘遭滅門，為復仇不惜偷取《九陰真經》，背叛師門，意外釀成師母（陳都靈 飾）身亡，更與新婚愛人陳玄風（何與 飾）天人永隔。一連串悲劇將她徹底推入黑化深淵。何與在她懷中氣絕、孟子義雙目流血淚的虐心畫面，被網友盛讚為「封神名場面」，也為日後《射鵰英雄傳》中令人聞風喪膽的梅超風，埋下悲劇性的根源。

高偉光在《金庸武俠世界之華山論劍》展現出爆發力，每一拳每一腿都凌厲生風。（龍華電視提供）

劇中也透露不少拍攝趣事，如梅超風誤以為師兄背叛，手持菜刀等人的畫面，其實靈感來自周一圍的臨場建議；而陳都靈飾演的馮衡雖中毒虛弱，仍為救梅若華奮不顧身，周一圍還在現場用「ICU理論」指導兩位女演員：「你們要當自己是重症病患，觀眾才會心疼。」這場「兩位纖纖弱女互救」的戲，不僅催淚也成為全劇一大亮點。

在《東邪西毒》單元中，黃藥師（周一圍 飾）與歐陽鋒（高偉光 飾）初登江湖，講述兩人結為兄弟的過程，一段英雄惺惺相惜的情誼悄然展開。其中動作場面則令武俠迷拍手叫好，尤其在全鎮鋪滿泥漿拍攝的泥地大戰場面，被讚「拍出武俠劇的新高度」。網友驚呼：「這才是武俠劇該有的樣子！」

孟子義（左）在《金庸武俠世界之華山論劍》原是清冷疏離、淡泊名利的隱世高手，卻在多次營救陳都靈，破戒動情。（龍華電視提供）

《南帝北丐》單元由《贅婿》、《折腰》導演鄧科執導，明道透露鄧導常拋開劇本即興拍攝，創意十足，現場總能激盪出意想不到的火花。該單元喜劇元素最濃，片場氣氛歡樂，甚至有哈妮克孜想公主抱何潤東、打鬧喊他「步驚雲」的爆笑場面。

《金庸武俠世界之華山論劍》已於7/28起，在MOD影劇館+、Hami Video影劇館+每日更新上架。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法