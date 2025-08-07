晴時多雲

黃鐙輝、陳志強錯失神山紅利 改買這檔照樣穩穩賺

黃鐙輝為換房出清台積電，目前改買ETF0050。（記者胡舜翔攝）黃鐙輝為換房出清台積電，目前改買ETF0050。（記者胡舜翔攝）

〔娛樂頻道／台北報導〕今天台積電股價飆上歷史新高1180元，讓持有台積電的股民樂翻。不過，演藝圈也上演「此情可待成追憶」的投資現實劇。曾經力挺台積電、信心喊出「絕不會賣」的黃鐙輝，換房出清台積電；陳志強則是賣股辦婚禮，雖然都錯失這波千元大行情，也賺到滿滿幸福感。

曾是竹科新貴的黃鐙輝，2006年放棄工程師高薪轉戰演藝圈，當時離職原因就寫著「去實現偉大的夢想」。他的理財觀念一向謹慎，對台積電有高度信心，重壓台積電多年。不過，去年因換購一間72坪、總價4,700萬元的新房，為了籌自備款，忍痛將手中持有多年的台積電一次清空。雖然錯失這波台積電大漲，他仍樂觀認為賺多賺少並不是最重要的，「只要感到快樂，我們人生就是幸福的。」

陳志強（左）與曾智希今年在萬豪舉辦婚禮的資金，他坦言就是賣了3張台積電。（資料照，記者潘少棠攝）陳志強（左）與曾智希今年在萬豪舉辦婚禮的資金，他坦言就是賣了3張台積電。（資料照，記者潘少棠攝）

同樣是台積電投資人的陳志強，自2020年才投入股市。他將約60%的資金配置在金融股與ETF（0056），另一部分資金則鎖定龍頭股，手中曾有7張平均500元的台積電，在股價8字頭的時候脫手一部分，今年2月與曾志希在萬豪酒店舉辦婚禮時，他坦言就是賣了3張台積電，當時股價約1千出頭，幸運避開四月的關稅風暴，還抱得美人歸。

雖然出清台積電，不過，他們仍堅持存股有道，轉戰較低風險的ETF。黃鐙輝將資金幾乎全數投入元大台灣50（0050）ETF。這檔指數型基金，含「積」量相當高，台積電權重占比高達近6成，黃鐙輝透露目前有幾十張，也算跟著台積電起飛；陳志強的資金則著重在金融股與高股息ETF（0056），今年金融股擺脫疫情險的攤提，今年股價也相當強勁亮眼，0056則緩步上揚，投資成果也相當可觀。

點圖放大header
點圖放大body

