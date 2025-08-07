《零日攻擊》日本上映 連俞涵與高橋一生對戲「愛情不需要翻譯」

〔駐日特派員林翠儀／東京7日報導〕 預定15日在日本上架的台灣電視劇《零日攻擊》（ZERO DAY ATTACK），今天在東京的劇場進行放映會及上架記者會，吸引了滿場的觀眾和日本媒體入場。在第3集「OnAir」飾演的連俞涵「前男友」的楊大正，被問到「前前男友」高橋一生的出現有何感想，楊大正說，見到高橋時就覺得「牙敗」（不妙），所以沒有什麼懸念，只有祝福了。

台灣電視劇《零日攻擊》今天在東京舉行放映會及上架記者會。（記者林翠儀攝）

《零日攻擊》東京放映會今天播出第1集「戰爭或和平」（War or Peace）與第3集「OnAir」，第3集的導演蘇奕瑄、主要演員連俞涵、楊大正、製作人兼編劇鄭心媚及製片人編劇統籌林錦昌隨片來日宣傳，主角之一的高橋一生原本預定在放映後登台，但因行程無法調整，臨時改由主持人宣讀留言。

高橋透過留言表示，他之所以參與演出，是因為本劇描寫了現代人面臨選擇與掙扎的真實樣貌。他被吸引的並非其背景設定，而是紮實的劇情編排與角色描寫，他在閱讀劇本時就深深被其構成力與劇情魅力吸引。

《零日攻擊》第3集的導演蘇奕瑄（中）、主要演員連俞涵（左２）、楊大正（左）、製作人兼編劇鄭心媚（右）及製片人編劇統籌林錦昌（右２）隨片來日宣傳。（記者林翠儀攝）

鄭心媚回顧拍攝過程時表示，這次邀請兩位日本演員（高橋一生、水川麻美）以及一位香港演員跨國合作。印象最深的是日本演員對工作的認真態度，高橋在劇中需要使用到國語，他還特別詢問「該用中國的普通話，還是台灣的國語？」對細節要求非常嚴謹。

蘇奕瑄也談到與高橋合作，他表示，現場的每個人，包括連俞涵與工作人員都是高橋的粉絲，因此沒有刻意做什麼，現場自然就形成良好的氣氛。高橋對劇本的投入態度令他很感動和感謝。

連俞涵在劇中和高橋是分手15年後重逢的情侶，對於演員間如何跨越語言障礙談情說愛，連俞涵覺得「愛情是不需要翻譯的」。當透過眼神交流，有種心靈互通的感覺。

楊大正對於前女友（連俞涵）與舊情人重逢有何感想，他說見到高橋時就覺得「牙敗」，所以沒有什麼懸念，只有祝福了。引來全場笑聲。而滅火器樂團主唱的楊大正也不忘夾帶宣傳9月將以樂團身份再次來日演出，希望大家多多關注滅火器樂團。

日華議員懇談會會長古屋圭司（左３）率日華懇議員入場觀看，駐日代表李逸洋（左４）到場致意。（記者林翠儀攝）

今天的放映會吸引滿場觀眾，日華議員懇談會國會長古屋圭司眾議員，率領幹事長代理金子恭之眾議員、幹事西銘恆三郎眾議員、事務局長木原稔眾議員、事務局長代行佐佐木紀眾議員、事務局長代理滝波宏文參議員進場觀賞，駐日代表李逸洋也到場向6位議員致意。

古屋在會後受訪時表示，台灣觀眾對本劇應該很有感覺，因為對中國的威脅有切膚之痛，他認為這是一部「只有台灣才拍得出來的影片」，第1集「戰爭或和平」，讓他聯想到幕末的「薩長聯盟」，或是1955年自民黨成形的「保守合同」，台灣在面對中國，雖然各自政黨看法不同，但為保護國家安全，可以團結合作。

木原稔則表示，《零日攻擊》是非常棒的影片，完成度非常高，他印象最深是劇中提到「戰爭已經開始了」，戰爭並非大家想像的砲火齊發，尤其中國擅常運用輿論戰，法律戰和心理戰等非物理性的「三戰」，當基礎建設和網路等受到攻擊，戰爭已然開始，他相信看完本劇，對戰爭的看法會有改變，希望日本民眾也能觀看，他也等不及要看續集了。

